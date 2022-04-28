最愛連鎖咖啡是它！網友熱議六大咖啡品牌　最常點「拿鐵」

▲台灣人最愛的咖啡廳是星巴克。（圖／星巴克提供）

記者黃士原／台北報導

現代人生活步調越來越快，許多人用一杯咖啡來開啟一天！隨著連鎖咖啡廳如雨後春筍般出現在台北街頭，喝咖啡儼然變成了一種「生活方式」，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月內的「咖啡」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的六大咖啡品項，及六大咖啡品牌網路聲量排行。

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▲咖啡品項TOP6網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲許多人去咖啡廳最常點的飲料，通常就是「拿鐵」。（示意圖／取自Pexels）

說起許多人去咖啡廳最常點的飲料，通常就是「拿鐵」，香氣十足的咖啡配上濃醇鮮奶，上面再鋪上一層綿密的奶泡，富有層次的口感受許多民眾喜愛，就有網友表示「每天都要喝拿鐵，奶泡很療癒」，此外，也有許多乳糖不耐症、怕長痘痘的網友會選擇將牛奶替換成燕麥奶、杏仁奶等植物奶，喜歡不同調味的民眾則會添加糖漿，選擇「榛果拿鐵」、「海鹽焦糖拿鐵」等品項。

▲咖啡品項TOP6網路聲量排行第二名是美式咖啡。（圖／7-11提供）

而聲量第二名的「美式」也是許多人的熱門選擇，不另外加糖跟鮮奶的「美式」，可以喝的到咖啡豆的酸苦原味，有網友就表示「最愛冰美式，夏天起床一杯，神清氣爽」，也有民眾會選擇加入氣泡水，增添「美式」的口感。社群討論區也有網友發文詢問「幾歲開始接受黑咖啡（美式）？」，表示認為「開始喝美式」才是真的「登大人」，該篇貼文引起迴響，認同的網友紛紛附和表示「出社會後，突然就覺得美式一點也不苦」，更有網友神回「咖啡再苦也沒有人生苦」。

▲連鎖咖啡店品牌TOP6網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

說起咖啡廳，許多人第一時間都會想到跨國連鎖品牌「星巴克」，除了時常隨著季節、節慶推出新品項，「好友分享」的活動、漂亮的門市都是「星巴克」受到許多民眾喜愛的原因之一，此外多樣化的口味也讓消費者可以自由客製化屬於自己的飲品，日前就有網友發文詢問「星巴克都點什麼？」引起熱議，網友紛紛留言自己的「隱藏版點法」，如「自己試過抹茶那堤，把糖漿換成摩卡醬，蠻好喝的」等。

▲路易莎是許多民眾聊天、讀書的好去處。（圖／路易莎提供）

此外，台灣本土品牌「路易莎」也同樣受到關注，其舒適明亮的店內環境深受許多民眾喜愛，不少自由工作者、學生都經常在「路易莎」讀書辦公，店內的輕食、咖啡茶飲都是其的熱門品項，而手沖咖啡更受許多網友大力推薦「路易莎好喝，推耶加雪夫、哥倫比亞」、「大推路易莎手沖系列」。