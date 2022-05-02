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今晨12.8℃倒春寒！3縣市大雨　全台變天防10級強風

（圖／氣象局）

▲今天水氣最多。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

倒春寒！中央氣象局觀測，今天（2日）清晨全台最低溫出現在台中市大甲的12.8度。氣象局提醒，今東北季風及南方雲系持續影響，水氣明顯偏多，各地都容易下雨，並且要留意較大雨勢發生。

氣象局今晨對基隆市、台北市和新北市發布「大雨特報」，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。氣象局也對16縣市發布「陸上強風特報」，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，今天溫度會比周日再略降一些，中部以北及宜蘭低溫15、16度，其他地區18至20度；高溫方面，在北台灣也只有18至20度，其他地區約21至25度。

氣象局表示，周二南方雲系北移及東北季風持續影響，但水氣上有逐漸減少的趨勢，白天氣溫亦略為回升，東半部地區有陣雨，西半部地區亦有局部短暫陣雨；周三起東北季風減弱，氣溫逐日回升，周三至周日南方雲系的水氣量減少，降雨會較為局部、短暫，北部及東半部有短暫陣雨，中南部亦有局部短暫陣雨。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局預報一週天氣。（圖／氣象局提供）

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