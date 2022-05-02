禿頭男求醫無效「改這招」　半個月後看見粗黑奇蹟

▲禿頭男的進擊，改用自然療法「不用洗髮精」 。（圖／翻攝 浙報融媒體官方）

記者任以芳／綜合報導

近日大陸杭州一名男子禿頭求醫無效，最後，堅持自然療法，半個月不用洗髮精後竟然長出又粗又硬黑頭髮。他把紀錄影片分享網路後走紅，引發網友的熱議，覺得太神奇了。

中年男士面臨著脫髮的尷尬情況，為了避免過早禿頭或地中海，不管是男性女性都會一些洗髮產品來滋養頭髮，實際上效果並不理想。

綜合陸媒報導指出，浙江杭州一名男子在網上發布了一則影片。男子在該影片中表示，「我已經半個月洗頭沒有使用洗髮精，整個頭髮都長出來了。

影片中，男子還表示，自己嘗試新的方法，半個月的時間里堅持每天用清水沖洗頭髮，一開始會感覺很油膩和頭皮屑，但之後照鏡子的時候，發現頭頂的地方竟然長出來了新頭髮並且又粗又硬，根本不油了。

▲ 禿頭男半個月不用洗髮精，長出「粗黑奇蹟」 。（圖／翻攝 浙報融媒體官方）

男子還強調，「你看我有那個『雄性激素禿發』四處看醫生都沒有明顯的效果。」所以懷疑洗髮精對頭髮的傷害是特別大的，建議可以自己嘗試一下。

報導指出，男子曬出兩組對比照片，之前「禿頭照」和「長出頭髮照」，明顯看得出來重新長出來的很多，連男子自己都表示「感覺非常驚訝！」

不少大陸網友開始瘋狂討論洗髮精的功效，有人說，「確實容易讓男人掉頭髮」；有網友評論，「真的是好巧，我也發現了，前幾天剛把之前一直用的洗髮水扔了，然後發現頭髮沒那麽容易掉了」、「每天早上用清水洗頭，幾乎不掉髮」、「我朋友40多年來都沒有用洗發水，頭發一直又黑又密。」

實際網路搜尋洗頭不用洗髮精等關鍵字，確實出現許多成功案例。人類身上有天然油脂保護毛髮，使用過多洗髮精等物品確實傷害毛囊，但也並非所有人如此，建議出現脫髮情況，還是第一時間就醫找出正確原因，比較安全。