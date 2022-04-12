有「這6種眉相」超衰！命理師：中1個快就醫　個性極端犯大錯

▲眉毛代表一個人的內分泌，距離眼睛的遠近也能看出性格。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／簡少年

今天要來跟大家聊聊，毛相學！其實不用看臉，毛髮就會知道非常多的訊息，當然臉上的還是最重要，也就是眉毛啦！新創科技圈的國師，也是專業命理看相風水師簡少年出版《簡少年現代生活算命書》書中提到，眉毛代表一個人的內分泌，如果一個人眉毛長得不好，其實在人生容易有致命性的毀滅，原因就是如果一個人內分泌長期失調，性格上就容易很古怪，甚至會過度衝動，就容易有很多是非。

眉毛與眼睛的距離

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首先最容易看出來的眉毛問題就是「眉毛離眼睛太近」，眉毛這東西要離眼睛越遠越好，不管是眉頭還是眉尾都是，一個人只要眉毛離眼睛太近，就容易衝動誤事，正所謂衝動就是魔鬼啊！一個人衝動，投資容易買在高點賣在低點，感情容易愛上不應該愛的人，吵架時容易失控，創業容易沒想清楚，上班容易跟老闆鬧翻，還常常貴人變仇人，所以衝動真的是大忌。

反之，一個人眉毛離眼睛越遠，這個人就越冷靜，想事情往往可以三思而後行，投資容易遵守紀律，感情上知道如何收放，吵架時可以冷靜下來，創業知道何時出手，上班了解老闆的需求，貴人無數，老謀深算，就如同Linked In的創辦人所說，如果有一個超能力，他希望有無限的耐心。

眉毛濃淡暗藏玄機

除了眉毛的遠近，「眉毛的濃淡」也是影響冷靜與否的一個重點，大家常常聽到，眉毛淡的人很無情，而帥哥都是濃眉大眼，其實是眉毛淡的人比較冷靜，眉毛越淡，代表這個人對於人事物的判斷，就越能不帶感情的去思考，隨時隨地計算自己最佳的選擇，所以如果一個人眉毛一旦很淡，自然能夠比較平順的開展自己的事業，就是因為他知道什麼時候出手才是對的。

之前我在教面相的時候，實習課就會帶學生們到金融街，那裡都是做金融工作的好手，我們會站在角落分析路過的人們，這時候就會發現，這些富貴之人的眉毛都好淡，但要特別注意，這種淡不是沒有長毛，而是很淡但是都有長毛，這樣的人，因為性格異常的冷靜，自然能夠在起起伏伏的股海裡面，保持冷靜，獲得很好的報酬。

反之，眉毛濃的人，性格比較濃烈，在投資或是做事的時候就比較衝動，自然就不適合在投資領域徜徉，當然隨著年齡的增長，可以訓練自己冷靜以對，但這樣逆著的個性，就需要花比較大的力氣來克服自身的缺點。

那難道濃眉或是眉眼近就沒有好處嗎？簡少年補充，有的，那就是—帥！因為這樣的人比較有個性，臉部結構看起來也比較性格，如果再配上一個大眼睛，往往電得異性不要不要的，而且他們的性格也是十分浪漫的，做事情也灑脫，不會每一件事情都精於算計，還常常幫人幫到遍體鱗傷，但還是奮不顧身的為愛奉獻，所以會有烈火般的激情，但如果這個激情失控了，就容易成為致命的吸引力，大家一定要自己判斷，不可不慎啊！

▲有六種眉相不利運勢，可能是內分泌異常。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

六種不利運勢的眉相

而相書裡面，有個致命的名詞叫做「六害眉」！古書寫如果有六害眉，這個人就會傷官敗業，大刑六親，那為什麼呢？簡老師表示，經過我的研究後，發現其實所謂的六害眉，就是在內分泌上過度異常，導致這個人性格走向極端，最後鑄成大錯。那六害眉大概是怎麼樣的呢？其實都是很稀有的眉毛，所以一般也不容易遇到。

第一個就是「眉毛直的長」，全部的眉毛都是直的，我們一般人的眉毛應該是由眉毛往眉尾橫的長對吧！但是六害眉中，有一種就是整個直的長，這種就是非常嚴重啦！

第二個就是整個「眉毛是黃色的」，而且稀稀疏疏，一般人眉毛是黑色的，如果顏色天生不對，就是內分泌有問題，也是屬於很不好的一種。

第三個就是「眉毛完全連在一起」，像是漫畫《烏龍派出所》主角兩津勘吉這種，一般人頂多是眉心長一點點毛，如果整個眉心或是山根就像一般的眉毛一樣濃密，這個就非常不好喔！

第四個是「眉毛逆著長」，就是眉毛從眉尾往眉頭長，這個眉毛反過來，或是有一部分反過來，都是屬於大忌的一種，性格上會異於常人！

第五個是「眉毛旋轉長」，就是整個眉毛都是捲的，沒有一個方向，看起來就像是貴賓狗的捲毛眉毛一樣，這也是屬於內分泌異常的狀態，性格也會急躁易怒。

第六個是比較常見的，就是「眉毛幾乎整個貼著眼睛」，也就是我們所謂的眉壓眼，眉壓眼代表這個人比較衝動，但不一定鑄成大錯，但如果眉壓眼，眼神又兇惡的話，那這個人就必然官非纏身！

以上六種呢，只要有一種，就建議去看醫生穩定內分泌，如果有兩種，那真的是要非常非常注意，平生只能行善，一旦有惡念，很容易從小錯變成大錯，後面就會一發不可收拾！

▲命理師認為，十個禿子九個富，的確有其道理存在。（示意圖／視覺中國）

頭髮看命運十個禿頭九個富

上面說的是眉毛的部分，除了眉毛，身上還有其他的毛髮，而其中也很重要的就是頭髮。很多人常常聽過，十個禿子九個富，所以到底是不是禿子真的會有錢嗎？簡少年進一步強調，其實從古書的髮相學來看呢，這個推論是十分合理的。因為髮相上也認為，如果一個人的頭髮越細，情緒就越穩定，不容易管別人的閒事，處理事情也比較有條有理，年輕時讀書也容易讀得比較順遂一些，但頭髮細的風險就是，很容易掉頭髮，所以自然在中年時就容易有早禿的一個現象。

另外一個容易禿頭的問題就是頭皮出油太多，國外科學研究，如果長期動腦，就容易有頭皮出油的問題，也是容易導致禿頭的一個原因，當然禿頭也跟睾酮素有關，一個人的睪酮素越高，就越容易有禿頭的問題發生，不過對應來說，他的競爭心也越強，運動員所用的禁藥，就常見其中。因此十個禿子九個富，的確是有它的一個道理存在，不過這個都還是間接推論後的結果，還是要親眼看到存摺數字比較算數喔！

頭髮要細、軟、黑、亮，這樣就富貴

綜合來看，其實頭髮也是跟眉毛一樣，越細越好，越軟越好，這樣的人就比較冷靜，不容易衝動誤事，反之，頭髮濃密的人，粗硬的人，性格上就會比較血性、剛硬，對於很多事情不容易妥協，而且脾氣一般來說也會比較大，容易與人產生衝突，投資的時候也容易衝動誤事。毛髮粗硬的朋友也不要太擔心，透過後天的修身養性，還是能夠有很大的改善，而且你們的生活也會比較多采多姿，雖然勞碌了點，但換個角度看還是很精采的。

本文摘自：簡少年／《簡少年現代生活算命書：讓神祕玄學輕鬆應用在日常生活之中》一書／時報出版