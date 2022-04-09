禿頭男「戒洗髮精」改清水洗頭！6年後髮量奇蹟暴增　變身型男

▲尼克自稱是靠著清水洗頭法，才讓頭髮長回來。（圖／TikTok／_nickcoetzee）

記者王佩翊／編譯

落髮危機是許多男性到了一定年紀會面臨的困擾，國外就有一名男子從上大學開始，髮際線就不斷倒退，禿頭問題越來越嚴重，於是他毅然決然決定戒掉「洗髮精」，改以清水洗頭。沒想到6年後的他，頭髮竟奇蹟似地長回，甚至更加茂密，也讓他在TikTok拍片推薦這個方法，同時也引發熱議。

根據《每日星報》報導，尼克（Nick Coetzee）在TikTok上擁有4萬名粉絲，他日前拍攝影片分享了自己的生髮秘訣。尼克表示，大學時突然開始出現掉髮問題，當時他發現頭髮會大量地掉在衣服上，所以每天上課都會多帶一件襯衫，因為他知道只要第一堂課結束，他的衣服上就會沾滿頭髮。

尼克意識到必須讓頭皮產生天然的油脂，才能留住頭髮，於是他開始停止使用洗髮精洗頭，沒想到在短短的幾週後，他的頭髮就出現轉變。他表示，「令人驚訝的是，我的頭髮開始變得更健康。大家可能會認為如果不用洗髮精，頭髮會變得很油膩。事實上，雖然你的頭髮在2至3週內會變得油膩，但是只要過了一段時間，頭皮上的天然油脂就會回來，這樣一來，就能健康地保護頭皮，即使沒有用洗髮精也不會很油膩。」

該段影片隨即吸引數十萬人次觀看，而這種洗頭法也被稱為「No poo Method」。對此，網友表示，「我也是因為落髮，所以已經2年沒有使用洗髮精洗頭了」、「我也要試試看，雖然我的頭髮沒有到只剩一束一束這麼嚴重，但兩邊的頭髮已經開始稀疏了」等。

儘管如此，也有反面網友認為，「我嘗試了4個星期，我的頭髮油到可以炒菜了」、「以前上學的時候我坐在一個從不洗頭的女生後面，就算經過了20年，那個味道至今難忘」等。

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