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先偷資源回收廠再潛民宅行竊　這顆「禿頭」上過新聞...成了鐵證

▲▼古姓男子3月才潛入資源回收場偷竊被逮，沒想到賊性不改，日前又潛入民宅偷錢，因竊賊禿頭特徵明顯，警方調閱監視器畫面比對，將他逮到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼古姓男子3月才潛入資源回收場偷竊被逮，沒想到賊性不改，日前又潛入民宅偷錢，因竊賊禿頭特徵明顯，警方調閱監視器畫面比對，將他逮到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名古姓男子3月才在旗津一處資源回收場偷竊遭逮，沒想到他賊性不改，日前再度潛入民宅偷錢，過程全被監視器拍下。警方獲報後，調閱監視器及日前新聞畫面比對，發現竊賊禿頭特徵明顯，懷疑就是古男所為，雖然古男矢口否認，但警方出示監視器畫面，當場讓他啞口無言。訊後依加重竊盜罪嫌函送法辦。

鼓山分局旗津分駐所於18日獲報，轄區有民宅遭人潛入行竊，損失現金約1萬5千元，警方立刻成立專案小組進行查緝。專案小組調閱監視器畫面時，發現這名禿頭的男子感到似曾相識，但卻又無法確認身分，這時分駐所郭所長想到3月份旗津中洲所，曾查獲一名禿頭的44歲古姓男子潛入資源回收廠行竊，立刻調閱相關新聞畫面比對，果然證實為同一犯嫌，因古男居無定所，要求同仁針對古男特徵加強查緝。

▲▼古姓男子3月才潛入資源回收場偷竊被逮，沒想到賊性不改，日前又潛入民宅偷錢，因竊賊禿頭特徵明顯，警方調閱監視器畫面比對，將他逮到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗津分駐所一名員警於19日早上8點下班後，到附近超商繳交電話費，回程途中在路上發現特徵明顯的古男身影，隨即通知所內同仁到場協助並帶回釐清，雖然古男矢口否認行竊，員警只好出示監視器畫面指證，讓他啞口無言。訊後依加重竊盜罪嫌函送法辦。

經初步了解，古男因無固定工作才會再度犯案行竊，而竊得的現金1萬五千元，早就已經花到剩零錢而已，他自己萬萬沒想到因之前行竊上過新聞反而被警方鎖定。

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