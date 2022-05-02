鑽石發財夢碎！負責人、總監羈押　精品公司5年吸2.3億超狂話術曝

▲精品公司被檢方查出可能涉嫌違反銀行法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄地檢署主動出擊追查恆耀精品公司涉嫌非法吸金一案，一口氣帶回了9個人調查，2日上午雄檢發出新聞稿表示，經過調查認為林姓負責人、曾姓總監、有串證之虞，所以報請法院聲請羈押獲准，而其他7人則是以不等金額交保或請回。

高雄地檢署初步調查發現，林姓負責人涉嫌向不特定多數人違法招募資金後，設立恆耀國際精品有限公司，由曾姓男子擔任總監，負責人事、教育訓練等業務，另外還有黃姓、楊姓2人則分別為人頭負責人、總監特助，另外還有其餘5名被告均為公司員工。

檢調蒐證發現，該公司涉嫌自2016年10月起至2021年10月之間，以恆耀公司名義，對外招募民眾成為恆耀公司的VIP會員，宣稱VIP會員購買鑽石價金可打8折，然先由公司代為保管鑽石，VIP會員期間為期3年，每投資單位為10萬元，每月恆耀公司會依投資單位發放不同面額之禮劵，禮券可兌換等值商品或折換現金，每年最高可獲得年利率18%之禮劵。

恆耀公司還保證事後以原價向投資人回購鑽石，形同保證還本，以此方式招攬不特定民眾投資。恆耀公司非法吸金所得，全數被林拿走，目前清查發現，該公司5年來累計吸金金額約2億2793萬元，詳細金額仍在清查中。

▲精品公司被檢方查出可能涉嫌違反銀行法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮調查人員蒐證後，在上個月27日清晨7時多，持法院核發之搜索票，至高雄市、臺南市共6處同步執行搜索，扣得筆記型電腦、平板電腦、手機、彩鑽及戒指等物，並傳喚林姓被告等9人到案說明。

檢察官認為其中被告即林姓實際負責人、曾姓總監、楊姓總監特助涉嫌違反銀行法第29條之1、第125條第1項後段、第339條之4第1項第2款、洗錢防制法第14條第1項等罪之犯罪嫌疑重大，且有串證或反覆實施犯罪之虞，並有羈押之必要姓，向法院聲請羈押禁見獲准。其餘被告則被法官或檢察官諭知交保。

