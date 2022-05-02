獨／薇閣校車違規右轉！　OL頸椎開刀...她怒：學校、駕駛沒關心過

記者黃宥寧／台北報導

北市46歲陳姓OL向《東森新媒體ETtoday》投訴指出，2020年4月間她騎機車上路時，因薇閣小學廖姓校車駕駛違規右轉，她當下立即煞車，遭後方小客車駕駛撞擊車尾，全身大力晃動受有頸椎第3、4及第6、7節椎間盤突出等損傷，住院休養了1個月，也留下後遺症，而令她最生氣的是，廖姓駕駛被依過失傷害判有期徒刑3月，但校方、駕駛至今一句慰問都沒有。

▲薇閣小學廖姓校車駕駛違規右轉導致陳小姐因緊急煞車全身晃動，受有頸椎第3、4及第6、7節椎間盤突出等損傷。（圖／陳小姐提供）

事情發生在2020年4月28日晚間6時許，私立薇閣國小校車廖姓駕駛載送學生，沿士林區延平北路7段北往南方向第5車道行駛到延平北路6段511巷的交岔路口，未注意到該巷口設有17時至19時禁止右轉標誌，仍貿然違規，陳小姐騎乘機車見狀緊急煞車，造成後方韋姓小客車駕駛不慎碰撞到她車尾，導致她全身前後大力晃動。

案發後，陳小姐與撞擊到她的韋姓小客車駕駛以3萬6000元達成和解，對造成車禍主因的廖姓駕駛提出告訴。

開庭時，廖姓駕駛坦承違規，卻矢口否認有過失傷害犯行，辯稱：陳女所受的傷勢，非此次車禍事故造成，應屬舊疾，因案發時警察有詢問她有沒有受傷，但當場她則表示沒有受傷。

▼廖姓駕駛違規右轉 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

陳女則打臉廖男說詞，表示當時製作筆錄時，有向警方表示，胸部跟頸椎不舒服，且車禍晚上她就到新光醫院急診治療，由醫師診斷受有頸部與胸部鈍挫傷，同年5月12日再到外傷科門診檢查治療，先後被診斷有頸脊椎受傷、頸椎神經根（第3、4及第6、7節）損傷，最終因頸椎第3、4及第6、7節椎間盤突出，在同年6月23日住院手術。

法院勘驗廖姓駕駛行車紀錄器影像檔案，可見陳女所騎乘的車尾遭韋姓駕駛車頭撞擊後，全身晃動，因此難認是陳女造假，而證人韋姓駕駛證稱「我輕輕碰了告訴人的車牌，告訴人沒有倒地，我覺得是假車禍，因為輕輕碰到一下，怎麼會受傷等」純是個人推測意見，後來韋姓駕駛也針對傷勢與陳女達成和解。

▼陳小姐受有頸椎第3、4及第6、7節椎間盤突出。（圖／陳小姐提供）

經台北市車輛行車事故鑑定覆議會進行鑑定結果，顯示廖姓駕駛違反禁止右轉標誌右轉為肇事主因、韋姓駕駛車輛未注意車前狀況為肇事次因、陳女騎乘無肇事因素等，士林地院今年1月，依過失傷害罪，判處廖姓駕駛有期徒刑3個月。

陳小姐透過委任吳宏毅律師向《東森新媒體ETtoday》表示，在法院調解中薇閣與司機都沒有提出任何賠償，但陳小姐因車禍住院大約休養1個月，而傷勢導致工作時「轉頭或移動視線都會劇烈疼痛」，已嚴重影響陳小姐工作能力與日常生活，目前預計請求對方賠償200萬元。

對此，薇閣向《東森新媒體ETtoday》回應，校車均有保險，全權交給保險公司處理，若事證足夠，該理賠的會理賠，不會逃避；至於刑事部分是否上訴，薇閣則表示，事發後，駕駛感到精神壓力很大，不想上訴了，至於可易科罰金部分也由廖姓駕駛自行處理。