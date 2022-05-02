兒童重症+1！未滿1歲女童「發病3天才確診」　加護病房插管搶救中

記者嚴云岑／台北報導

又有兒童重症個案！中央流行疫情指揮中心今（2）日公布新增21例中重症個案，其中1人為未滿1歲女童，年齡介於3~12個月中間，本身有神經系統疾病，4/26高燒39度被家長帶往診所就醫，4/28因呼吸困難送急診才採檢確診，因呼吸窘迫插管使用呼吸器送加護病房，雖投以瑞德西韋治療，但至今仍在加護病房治療中。

指揮中心表示，今日21例中重症個案中有7例重症，其中3人死亡。而重症個案中，有2人完整接種3劑疫苗。

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▲指揮中心5/2公布本土中重度以上個案說明。（圖／指揮中心提供）



重症個案除了該名5歲女童外，還有一名完整接種3劑疫苗的20多歲女性，沒有慢性病史，4/26出現發燒、腹瀉症狀就醫採檢確診，之後返家進行居家照護，但因腹痛嘔吐症狀加劇，4/29再到醫院就診，檢查發現有血壓偏低、腎功能異常等問題收治住院，隔日因意識改變、呼吸窘迫插管接呼吸器送往加護病房，確診為新冠肺炎併呼吸窘迫敗血症。

根據指揮中心統計，本土疫情1月至5/1累計10萬6912例病例，輕症10萬6637例，輕症率99.75%；中症240人，中症率0.22%，重症35人，重症率0.03%。1至4月期間累計275例中重症個案，其中18人喪生。