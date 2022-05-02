解放軍外銷塞爾維亞FK-3防空系統首亮相　3導彈連即可全域防禦覆蓋

記者魏有德／綜合報導

塞爾維亞於當地時間4月30日在首都貝爾格萊德的軍用機場舉行「盾牌2022」國防展演，包括總統武契奇、國防部長及總參謀長等官員全數出席。值得注意的是，解放軍剛交付的外銷版遠程防空系統FK-3成為展演上吸睛的焦點。據了解，該系統只需配屬3個導彈連，便可將防禦全覆蓋塞爾維亞全境空域，對非戰術型導彈和空中威脅實施反制打擊。

▲運20機隊運送FK-3中遠程地空導彈系統抵達塞爾維亞。（圖／達志影像／美聯社）

《中華網》報導，在4月9日、10日、11日與12日，中國空軍連續四天共出動22個架次運-20大型運輸機飛赴巴塔尼察空軍基地，向塞爾維亞交付其訂購的FK-3中遠程地空導彈系統，另有消息稱，此次還同時交付新一批CH-92A察打一體無人機系統。據此前的報導顯示，塞爾維亞的FK-3是在2019年向中國訂購的。

▲塞爾維亞展示自中國購得的FK-3防空系統。（圖／翻攝微信公眾號電波震長空）

據了解，FK-3防空系統為HQ22（紅旗-22）中遠程系統的外銷版，該型號雖非解放軍外銷遠程防空導彈中最先進的系統，但卻是塞爾維亞財政能負擔得起的最佳型號，只需3個導彈連就可覆蓋塞爾維亞全境空域。

▲塞爾維亞「盾牌2022」國防展演中亮相的FK-3防空系統。（圖／翻攝微信公眾號電波震長空）

外界分析，FK-3防空系統在保留全程無線電指令制導模式的基礎上，增加中段指令及末段半主動雷達制導模式，這也讓操作人員可視不同的威脅物及距離，靈活選擇合適的制導方式進行攔截。

▲FK-3防空系統的警戒雷達。（圖／翻攝微信公眾號電波震長空）

在警戒雷達方面，FK-3防空系統採用外銷版LD2/JSG-100型S波段遠程三坐標雷達，160公里的警戒距離不及相控陣遠程預警雷達，卻符合FK-3攔截彈的射程和戰鬥機、無人機、武裝直升機和巡航導彈等主要攔截對象的探測需求。

▲FK-3防空系統採用的火控雷達。（圖／翻攝微信公眾號電波震長空）

和警戒雷達相比，FK-3防空系統採用的火控雷達則是先進的新型相控陣雷達，透過較大的主陣面尺寸，加上多個小尺寸陣面，可用於多彈指令通訊和其他輔助功能。