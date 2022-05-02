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俄軍總參謀長親赴烏東前線　烏軍突襲！傳受傷急返俄治療

▲▼俄羅斯總統普丁（左）與俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，右）（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍總參謀長格拉西莫夫（右）被總統普丁派往烏克蘭前線視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）近日深入烏克蘭東部，親自到前線陣地視察督戰，烏軍掌握消息後發動攻擊，造成約200名俄軍陣亡。儘管烏方稱發動攻擊時，格拉西莫夫已啟程返俄，但有消息指出，格拉西莫夫右腿受傷，需要接受進一步治療。

紐約時報報導，格拉西莫夫是俄羅斯軍銜最高的軍官，視察烏東地區數日，試圖扭轉俄軍日漸衰敗的攻勢，其中一個到訪的前線陣地就在哈爾科夫地區伊久姆（Izium）一處俄軍控制的學校。

▲▼俄羅斯軍隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美方表示，格拉西莫夫出現在前線並不尋常。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭官員表示，儘管掌握格拉西莫夫出訪的情報，並於4月30日晚間發動攻擊，但那時格拉西莫夫已經動身返回俄國。這場襲擊行動造成俄軍約200人陣亡，其中至少包含1名將軍。

不過每日郵報引述俄羅斯非官方消息來源指出，格拉西莫夫其實有受傷，右腿被砲彈碎片擊中，但沒有骨折，且碎片已被取出，無生命危險。報導指，格拉西莫夫的傷勢嚴重到不得不從前線飛回俄羅斯接受進一步治療。

親烏克蘭的Telegram用戶「Vertikal」也引述消息宣稱，格拉西莫夫是在伊久姆附近受傷，傷在腿部及臀部，且他在被緊急撤離之前，身邊3名隨行人員被殺。

美國官員證實，格拉西莫夫過去數日確實在烏克蘭東部，並未掌握俄方基地遇襲的消息，但如此高階的軍官出現在前線確實不尋常。俄羅斯國防部尚未對相關消息做出回應。

▼俄羅斯國防部尚未回應此事。圖為格拉西莫夫（左）與國防部長紹伊古（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯軍隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov，左）與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu，右）。（圖／達志影像／美聯社）

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