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俄兵搶1.5億農業機具　Z字軍車運千里到車臣！才知鎖住不能用

▲▼ 烏克蘭頓內茨克地區的聯合收割機。（示意圖／達志影像）

▲俄兵掠奪烏克蘭財物，就連農業機具也不放過。圖為烏克蘭頓內茨克地區的聯合收割機。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

俄軍掠奪烏克蘭人民財物的消息不斷傳出，在烏克蘭東南部城市梅利托波爾（Melitopol），俄軍竊取當地價值近500萬美元（近新台幣1.5億元）的農業機具，甚至還用軍車運到約1100公里外的車臣，但其實這批機具早已被遠端遙控鎖住，完全無法使用。

CNN報導，俄軍早在今年3月就已占領控制梅利托波爾，當地的農用機具成為俄兵掠奪項目之一。消息人士透露，在當地一間經銷專賣店中，俄軍起初先搬走2台聯合收割機、1台曳引機及1台播種機，但就在接下來數周，所有東西全被搬走，總計損失27台機具。

俄兵類似行動似乎已變得越來越有組織，甚至有鏡頭拍到，部分偷來的機具被運上漆著白色Z字的軍用車輛。消息指出，俄兵之間似乎還分派別，有人早上來、有人晚上來，彼此競爭。

部分機具運往附近一處村落，部分被運往約1100公里外的車臣，也因為機具裝有GPS定位系統，得知有的機具最遠被送到車臣的Zakhan Yurt村。

不過這些被竊取的農用機具均可遠端操控。知情人士說，「當這群入侵者把偷到的東西運到車臣時，這才意識到，這些機具已經鎖住根本沒辦法啟動使用」，機具被棄置在車臣首府格羅茲尼（Grozny）一處農場。但外傳俄兵已經找到瞭解這些設備的專業人士，目前正嘗試破解。

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