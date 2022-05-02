口罩戴到煩「如果解禁真會脫？」　網友2原因超老實：一樣會戴

▲如果不強制戴口罩了，大家會脫嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心27日宣布取消簡訊實聯制，不過現行戴口罩等防疫措施仍維持至5月31日。對此，就有網友不禁好奇，雖然還不知道之後措施會怎麼調整，但「假設」5月後不強制戴口罩，大家還會戴嗎？貼文曝光後，底下網友風向一面倒。

有網友在Dcard上，以「如果五月底口罩解禁後」為題發文，提到如果5月底就不強制戴口罩了，那大家還會繼續戴嗎？她想起去年夏天時，天氣悶熱還戴著口罩真的超不舒服，而且家中不少化妝品都快過期了，因此才有這樣的疑問，不過她也強調這個問題是「假設性」的而已，一切當然還是要依指揮中心所公布的為準。

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貼文曝光後，底下多數網友回應，「戴，戴了發現我挺好看的」、「會啊！可以避免感冒又可以讓我變帥，太讚了」、「戴，雖然很不舒服，不過戴了之後都沒有感冒」、「人多還是會戴一下，自從疫情開始之後我就很少感冒」、「健康重要，反正戴著也沒礙到自己」、「還會戴著吧，常常過敏」、「一樣會戴，不過如果真的很熱、沒什麼人的時候我會脫」、「戴啊，台北重災區欸」。

▲多數網友因2原因決定繼續戴。（示意圖／ETtoday資料照）

除了擔心疫情外，綜合網友討論，多數人決定繼續戴口罩的原因有二，分別是變得很少感冒，以及戴了比較好看。不過，也有部分網友表示，「夏天戴口罩妝真的毀的一塌糊塗」、「不會，夏天戴口罩真的好痛苦」、「很熱可能就不會戴」。

本站日前報導《名醫估今年無望脫口罩！陳時中：朝有些地方不強制戴的方向來走》，事實上，有多位專家認為今年應該無望脫口罩；對此，陳時中表示，未來不會建議大家不要戴口罩，但會朝「有些地方不強制戴」的方向來走。