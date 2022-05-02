上海「恐怖活人裝屍袋」影瘋傳　殯儀館員怒制止：不要再蓋住他了

▲上海新長征福利院把還一息尚存的老人塞進屍袋，幸好被殯儀館工作人員發現。（圖／翻攝自微博，下同）



記者董美琪／綜合報導

中國上海防疫封城傳出活人裝屍袋事件，微博轉傳一段影片，內容為上海一家養老院竟將還有氣息的老人塞進屍袋，要殯儀館的人來載走，幸好殯儀館人員發現，從車裡拖出來，怒斥還在動是活的，並將人退還，影片引起大陸網友群情激憤。

根據大陸《東方網·縱相新聞》報導，1日下午，網傳上海市普陀區新長征福利院在轉運「死亡老人」時，發現老人仍有生命徵象。

事發當時，附近社區民眾發現，紛紛拍下現場並大聲斥責。影片可見，這名老人家被養老院送給殯儀館運屍車，結果殯儀館人員一打開黃布發現「屍體」還在動，才知道這位要被載去火化的老人還活著。

殯儀館人員趕緊確認「看到了吧！活的！」沒想到養老院人員堅持幫老人蓋上黃布，殯儀館人員見狀立刻阻止「不要再蓋住他了」並將這名老人送回院內。

▲拍攝民眾出來喊「草菅人命」，殯儀館人員也阻止福利院人員再蓋上黃布。（圖／翻攝自微博）



今天凌晨，普陀區民政局已證實確有此事，目前老人已轉運至醫院救治，生命跡象趨穩。普陀區民政局表示，已會同相關部門迅速成立聯合調查組進駐新長征福利院，在查清事實後將對相關責任人作出嚴肅處理，並向社會及時公佈。

大陸網友紛紛轉傳痛批「這件事屬實的話簡直是喪盡天良，毫無人性」、「比我今年看的任何片都恐怖百倍」、「最近的動態真是毀滅我所有的三觀」、「你們是人嗎」、「這是故意殺人未遂，需要警方出來發表聲明了。」