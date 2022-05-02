室友不戴罩害確診！妹子見「1句話」氣暈　曝7天症狀：吃不出甜味

▲原PO狂流鼻水。示意圖，非當事人，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「遇到這種人真的每次想起來都快被氣死！」一名女網友發文表示，室友跑出去玩後，明明發燒卻不戴口罩，導致她被傳染，「連句對不起都沒有！」更扯的是，當她和室友說自己確診的事情後，對方1句話更是讓她氣到最高點。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」上貼文，分享她確診的過程。

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第1、2天：喉嚨稍微不適，與感冒初期症狀相似，但情況隨著時間加重。

第3天：喉嚨發炎且有痰，聲音明顯改變。

第4天：喉嚨發炎，卡痰但咳不出來，「黏在喉嚨的壁上很癢」，黏稠程度像是「鞋底的口香糖+強力膠」。另外鼻子也「失守」，開始流透明鼻水，當時吃東西還有味道。

第5天：開始鼻塞，會流濃稠的鼻涕，持續卡痰、咳嗽，不過喉嚨發炎的症狀減輕，吃東西也還有味道。

第6天：喉嚨發炎情況好更多，卡痰情況也有減輕，不過仍會咳嗽，且鼻子如同水龍頭，一直流鼻涕。

第7天（5/1）：遇冷會咳嗽，仍有鼻涕，但是吃東西沒味道，「喝某牌甜死人的蔓越莓汁，我感覺不出甜味」。

▲原PO分享自己的症狀。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO透露，她是在有症狀的第5天測PCR的，「前面幾天我因為無良室友3+4隔離中」。至於為何會說是無良室友？她無奈表示，現在疫情嚴重，室友卻不顧與他人合宿，照樣跑出去玩，且回來當天已經發燒，還回宿舍等PCR結果，「這期間也沒戴口罩，我就被你給感染了！」

「恨死那位傳染給我的室友，害我噴了將近10天的薪水！」原PO疑因室友而確診，但對方卻連一句對不起也沒有，只想到自己。時間拉回原PO得知快篩陽的當天，她說明自己可能確診的事情後，室友的第一個反應竟是「回家了？完了，還有誰能幫我拿吹風機？」接著原PO說自己不能住宿舍，對方也只說「所以回家了沒？」讓原PO實在氣不過。

▲室友反應讓原PO傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感謝分享，早日康復」、「自私的人，永遠不知道自己錯在哪」、「只能說室友是蠻自私的人」、「若是我出關了應該會跟他好好算帳」、「看對話毫無自覺心耶，一副無所謂的感覺，只關心自己的需求」、「一點都沒對你感覺歉意的對話」、「這種室友離遠一點，絕交吧！整個就是自私自利，利用別人的而已」。