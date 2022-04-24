　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

我們想讓你知道…

▲拾獲貴賓犬的林女在準備交還失主。（圖／龜山警分局提供）

▲拾獲貴賓犬的林女準備交還失主。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市羅姓男子深夜帶著愛犬「莎莎」散步，「莎莎」頑皮跑入暗處後不見，主人遍尋不著乃報警協尋，經警方調閱附近監視器無所獲，靈機一動上網搜尋地方社群網站，終於在臉書「龜山生活通」社群網站，發現善心的林小姐撿到貴賓犬「莎莎」後，立即連繫「面交」，狗狗看到主人立馬搖尾巴撲上去，羅男激動的抱住「莎莎」予以親吻，場面溫馨感人。

▲▼「莎莎」重回主人懷包十分興奮，主人羅男也高興不已，並感謝林小姐和警方的幫忙。（圖／龜山警分局提供）

▲▼「莎莎」重回主人懷包十分興奮，主人羅男也高興不已，並感謝林小姐和警方的幫忙。（圖／龜山警分局提供）

▲▼「莎莎」重回主人懷包十分興奮，主人羅男也高興不已，並感謝林小姐和警方的幫忙。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局大林派出所22日接獲羅姓男子報案，指稱其貴賓犬走失，因飼養逾10年，感情深厚如家人般，失散後家人都非常難過無法入眠，員警立即協助針對失散地點調閱周邊監視器尋找足跡，卻一無所獲；而女警平時關注地方社群網站，因為民眾大小事都會在社群網站討論，於是靈機一動上網搜尋有熱心民眾尋獲狗兒找主人文章，在桃園、龜山等社群網站搜尋多篇文章比對羅男的狗狗照片，果然在龜山生活通社群網站發現善心的林小姐撿到貴賓犬「莎莎」後，隨即在社群網站找主人，員警立即連繫上林小姐約定在大林派出所前面交。

23日晚間，羅姓飼主與走失的「莎莎」派出所前相見，狗狗重回主人懷抱，非常興奮猛搖尾巴，羅男激動的抱住「莎莎」親吻，場面溫馨感人；原來林小姐當晚在超商購物出來前發現孤獨的「莎莎」周邊沒有主人，她本身喜歡小狗，認為可能與主人走散了，所以先帶回家中安置，將狗兒照片及自己聯絡方式在臉書「龜山生活通」貼文協尋主人，很高興幫助莎莎回家。羅男則十分感謝林小姐、波麗士大人們熱心幫助。

►毛孩補充營養最簡單的方法是這個！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
快訊／竹市+20足跡曝！　RT麵包、順發3C、NOVA
快訊／陳時中估單日最高4.5萬！　「紐西蘭是我們努力方向」
快訊／柯P估「單日5萬確診」持續100天！　陳時中回應了
快訊／「快篩實名制明上路」是假的！　陳時中：轉傳觸法
快訊／今增1重症、10中症！　男「打過3劑」呼吸衰竭住加護
快訊／本土5092「22縣市全中」　新北1731最多、還有2
快訊／今本土確診5092例！　再創新高
LIVE／今本土飆破5000？　陳時中最新說明
快訊／蔡英文拍板！民進黨台中、雲林、苗栗市長人選出爐
快訊／午後雷雨開轟！　「4縣市」大雨特報
北車大廳塞爆！　「擠一團搶打疫苗」畫面曝
劉德華「現身」！曝被顧寶明唸：小朋友，不要那麼拼命啦
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

彰化振興消費抽獎1人中35次！網狂酸：好神　縣府要「抓詭」了

生人迴避！彰化和美26日晚間「送肉粽」　路線曝光

囂張！車手冒名「檢警」行騙　得手20萬又來電要提款卡

收購人頭帳還包吃助？怕被偷領或掛失　14煞強擄拘禁2周才放人

快訊／機車停路旁...台南騎士離奇落水　送醫搶救中

機車坐墊遭阿北劃破！桃園女心軟不追究　網友一面倒支持提告

屏東也有「腳交女」！國道上盧小小　運將驚喊：不想和你一起死

台中單親媽車禍死亡　子女處理後事赫見「大陸爸爸」

路被擋按喇叭慘吞罰單！他怒罵醜八怪　錢包再噴出一堆小朋友

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

爸爸躺沙發陪35kg大狗玩　慘遭「巨掌擊胸」痛到彈起

淡水驚見「未來感爆改車」　老夫妻蝦趴後秒吞罰單！

Selina失去甜美嗓音...找回勇氣繼續唱　男友正面曝光！她甜「你的帥我都懂」

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

廖老大替台灣勞工發聲！怒：薪資調高都移工得利

貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

彰化振興消費抽獎1人中35次！網狂酸：好神　縣府要「抓詭」了

生人迴避！彰化和美26日晚間「送肉粽」　路線曝光

囂張！車手冒名「檢警」行騙　得手20萬又來電要提款卡

收購人頭帳還包吃助？怕被偷領或掛失　14煞強擄拘禁2周才放人

快訊／機車停路旁...台南騎士離奇落水　送醫搶救中

機車坐墊遭阿北劃破！桃園女心軟不追究　網友一面倒支持提告

屏東也有「腳交女」！國道上盧小小　運將驚喊：不想和你一起死

台中單親媽車禍死亡　子女處理後事赫見「大陸爸爸」

路被擋按喇叭慘吞罰單！他怒罵醜八怪　錢包再噴出一堆小朋友

3.2成民眾喊「換掉指揮官」！陳時中：沒有回應

讓孫無照騎車上學！老師打來媽才知怒炸　公公竟回：這麼早沒警察

莫德納剩48萬劑！陳時中：下週有137萬劑疫苗會進來

竹市+20！家族一次確診6人　RT麵包、順發3C、NOVA列足跡

北美季後賽神奇畫面　「吉茵珂絲」普攻偷巴龍...2打5奪五連殺

活動脫口罩核對身分恰當？陳時中要大家別過度擔心：不禁實體

八點檔女神回歸救火？　曝《一家團圓》拍攝現況「每天快篩」保平安

滿滿海鮮大平台！台南超狂隱藏版意麵　魷魚蚵仔干貝海瓜子自由配

嗆陳時中「去八大會被打槍」　民眾黨擬參選人再喊：韓國瑜值得學習

估單日最高4.5萬！陳時中舉「紐西蘭致死率0.05%」為例：是努力方向

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

連千毅宣戰勾惡：放鳥就退YT界

影片曝！夜唱男酒駕撞飛女騎士　她全身骨折亡

台南「消波塊卡女屍」21歲女大生亡！家屬見屍淚崩

OL身體對折陳屍合歡山！前夫見遺體崩潰

「腳交千金」豪宅曝光　管理員：晚上很熱鬧

母車禍死亡　子女處理後事冒出「大陸爸爸」

19歲男遭列車撞死　家屬提國賠315萬吞敗

即／台南東區大樓凌晨惡火　救出17人6人送醫

參加廖老大車聚　樂團萬元車馬費遭竊

9歲女誤看A片被狼叔逼淫　怕爸爸殺死他隱忍9年

他國道17分鐘連續違規12次　罰單撤銷

人妻迷上健身教練！　小王不知她已婚慘賠

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

騎士詭異點頭衝油罐車　一MOVE自救

更多熱門

相關新聞

愛犬戰爭走失　飼主見熟悉臉淚崩

愛犬戰爭走失　飼主見熟悉臉淚崩

烏克蘭遭到俄軍侵入許多城鎮遭到砲擊，首都基輔郊區的城鎮布查也受到襲擊，一戶家庭飼養的哈士奇尤基(Yukki) 因為受到砲火聲驚嚇走失了，家人在不得已的情況下離開家鄉避難，沒想到過一陣子，竟然在社交媒體看到熟悉的臉蛋，讓家人淚崩直呼，「我們找牠好久了！」

翻遍屋子找嘸貓！驚見主機有眼睛

翻遍屋子找嘸貓！驚見主機有眼睛

仁愛山區遊客爆胎、迷路失蹤　暖警先後救援

仁愛山區遊客爆胎、迷路失蹤　暖警先後救援

女友出門打麻將　他把貴賓犬吊死「拍照直傳」

女友出門打麻將　他把貴賓犬吊死「拍照直傳」

總被說你們貴賓很胖　奴才受傷了

總被說你們貴賓很胖　奴才受傷了

關鍵字：

貴賓犬走失網搜重回懷抱

讀者迴響

熱門新聞

《戲說台灣》班底男星突驚傳病逝！友悲慟證實

機車1000公里換機油？他曝參考值打臉

宜蘭人為它一早排爆麥當勞！連北部人都趕去

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！曝實名嗆：我對你了解太多

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

醫喊別「關到發瘋」　但少去這些場所更好

今本土+5092　另增80例境外

男友才中指長！妹子完事被問1句傻了

快訊／1：53地震猛然一晃　台北有感

本土+4126！醫喊沒「指數型爆發」　感謝2種人

死神快出手了！　醫示警「這族群」死亡高風險

快訊／王少偉也確診！

桃園小姊妹染疫險死被要求回家　醫護喊冤還原事實

美女醫曝小孩確診用藥！咳嗽勿用這一種

變天降6度！轉涼時間曝　恐有颱風生成

更多

最夯影音

更多
劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」

劉畊宏健身直播「單場4476萬觀看」創紀錄　竟因周杰倫《龍拳》「掉粉40萬」
安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

安珀赫德公開強尼戴普「失控砸杯子」影片　他法庭上愣住...認「有時無法控制情緒」

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

婦不滿白飯吃到飽收20元　辯「只吃半碗」夫幫腔砸桌

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台南陸配到台北旅遊！ 喊物價貴...心疼北漂族

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

台中警逮毒蟲「素質」挨批　警不平：怎沒見追捕危險

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面