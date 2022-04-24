貴賓狗走失　好心女帶回照顧PO網尋飼主...女警看到了

▲拾獲貴賓犬的林女準備交還失主。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市羅姓男子深夜帶著愛犬「莎莎」散步，「莎莎」頑皮跑入暗處後不見，主人遍尋不著乃報警協尋，經警方調閱附近監視器無所獲，靈機一動上網搜尋地方社群網站，終於在臉書「龜山生活通」社群網站，發現善心的林小姐撿到貴賓犬「莎莎」後，立即連繫「面交」，狗狗看到主人立馬搖尾巴撲上去，羅男激動的抱住「莎莎」予以親吻，場面溫馨感人。

▲▼「莎莎」重回主人懷包十分興奮，主人羅男也高興不已，並感謝林小姐和警方的幫忙。（圖／龜山警分局提供）

龜山警分局大林派出所22日接獲羅姓男子報案，指稱其貴賓犬走失，因飼養逾10年，感情深厚如家人般，失散後家人都非常難過無法入眠，員警立即協助針對失散地點調閱周邊監視器尋找足跡，卻一無所獲；而女警平時關注地方社群網站，因為民眾大小事都會在社群網站討論，於是靈機一動上網搜尋有熱心民眾尋獲狗兒找主人文章，在桃園、龜山等社群網站搜尋多篇文章比對羅男的狗狗照片，果然在龜山生活通社群網站發現善心的林小姐撿到貴賓犬「莎莎」後，隨即在社群網站找主人，員警立即連繫上林小姐約定在大林派出所前面交。

23日晚間，羅姓飼主與走失的「莎莎」派出所前相見，狗狗重回主人懷抱，非常興奮猛搖尾巴，羅男激動的抱住「莎莎」親吻，場面溫馨感人；原來林小姐當晚在超商購物出來前發現孤獨的「莎莎」周邊沒有主人，她本身喜歡小狗，認為可能與主人走散了，所以先帶回家中安置，將狗兒照片及自己聯絡方式在臉書「龜山生活通」貼文協尋主人，很高興幫助莎莎回家。羅男則十分感謝林小姐、波麗士大人們熱心幫助。