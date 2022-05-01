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明雨彈炸全台「低溫下探15℃」！　1圖看懂一週天氣

▲▼天氣 颱風 烟花 風雨 間歇大雨 行人撐傘 機車騎士。（圖／記者屠惠剛攝）

▲氣象局指出，明天全台都有雨，且要注意有局部較大雨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

明後天2、３日受東北季風影響和南方雲系北移影響，氣象局指出，全台各地轉有雨，且局部有較大雨勢外，整體氣溫偏涼，北台灣將有15度低溫，要到週三（4日）才會逐漸回暖，不過，接下來一週天氣仍要注意不穩定的雨勢。

氣象局受訪說明，未來一週基本上都受南方雲系影響，尤其明天水氣多，全台都滿容易下雨，雨勢甚至較大，直到後天週二水氣雖逐漸減少，但雨勢仍明顯。氣溫部分，氣象局指出，今天到週二都是偏涼天氣型態，要等到週三，氣溫慢慢回升，感受上會屬於舒適狀態。

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氣象局提到， 但週三後繼續受南方雲系影響，各地還是會有局部降雨情況發生，而北台灣今天至後天氣溫約在20度之下，中部、東部低溫也會在20度以下，明顯轉涼。

▲▼氣象局預報一週天氣。（圖／氣象局提供）

▲氣象局指出，接下來一週都是容易下雨的天氣。（圖／氣象局提供）

氣象局進一步提到，5月2日至8日都有南方雲系，明天西半部雨勢全面，各地易有陣雨並有局部較大雨勢，3日週二東半部持續降雨，西半部轉為局部的陣雨形態，4至8日各地仍然有短暫陣雨，中南部的降雨較為局部。氣象局表示，明後天各地氣溫偏涼，北台灣低溫約15℃，請適時添加衣物，等到週三之後氣溫回升，各地感受舒適，最高溫約29~32℃較溫暖。

天氣風險公司分析師柯聿寧說，華南到南海雲系、東北季風的影響可延續到週二清晨，明天降雨、降溫情況相對明顯，東北部白天預估都在20度以下，中部高溫19-21度，南部則在22-24度左右，中北部夜晚到清晨的低溫在17度左右，局部沿海空曠地區、近山平地可再降2-3度，配合較大的風力，感受較濕冷，外出要留意保暖、攜帶雨具。

柯聿寧提醒，預計週二下半天華南部分的雲系逐漸減少，台灣附近的風向也將轉偏東風，各地溫度回升，北部降雨緩和，不過南海仍然有雲系通過中南部、東部，週二到週四仍有些局部的短暫雨，南方雲系中有些小尺度的對流系統發展，南部地區可能受到影響，有短暫雷雨的機會，天氣仍不太穩定。

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