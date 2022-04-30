今晚「半個台灣都有雨」　這2天雨勢猛烈範圍最廣！最冷時段出爐

▲今晚苗栗以北降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今晚水氣增多，苗栗以北降雨機率提高，明日東北季風增強，各地天氣持續涼冷至下週二，最低溫時段落在週一及週二的清晨，低溫下探17度，而白天高溫也不到20度，此外下週一起南方雲系北移，降雨範圍擴展至全台，其中週一、二是降雨最明顯也最全面的兩天。

氣象局預報員張承傳表示，今日受到東北風影響，北部、東北部轉涼，今晚開始迎風面水氣增加，北部降雨範圍增廣，苗栗以北降雨機率提高，明天白天北部、東半部等迎鋒面持續有局部短暫陣雨，午後中南部也開始有雨。

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▲連假期間天氣濕涼。（圖／翻攝自Facebook／天氣風險）

明日午後到下週一清晨各地降雨逐漸增多，在週一、週二兩天降雨最全面，各地都會有陣雨，尤其中南部、東半部雨勢持續，北部降雨時間相對較短，周三南方雲系持續北移，不過水氣減少，各地雖然仍有雨勢，但降雨範圍較為局部，降雨時間也會縮短。

明日東北季風增強，冷空氣持續影響到下週二，這段期間中部以北、東北部約17到18度，其他地區19到20度，最涼的時段落在週一及週二的清晨，另各地白天高溫也較低，北部19到22度、中南部22到25度，有下雨感受更涼，周三後東北季風減弱、氣溫回升，中南部回到30度、北部及東北部26到27度。