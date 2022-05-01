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桃園圓夢愛心關懷協會第100場圓夢列車　開往台東捐贈救護車

▲桃園圓夢協會第100場圓夢列車，開往台東。（圖／圓夢協會提供）

▲桃園市圓夢愛心關懷協會第100場愛心活動，在溫馨的「感恩音樂饗宴」啟動。（圖／圓夢協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會8年來，持續不間斷於每個月舉辦一主題愛心活動，第100場的愛心活動，4月30日晚間在溫馨的「感恩音樂饗宴」啟動，由協會理事長謝慧謹及理、監事許下心願，募集價值295萬元的一輛福斯高頂全配備的「圓夢幸福救護車」，捐贈給台東縣消防局，期在醫療與急難救助上，讓偏鄉朋友們得到最即時且最需要幫助。

▲桃園圓夢協會第100場圓夢列車，開往台東。（圖／圓夢協會提供）

▲謝慧謹(左7)頒贈「10萬有你紀念品」給予捐贈10萬元以上的善心人士及企業。（圖／圓夢協會提供）

謝慧謹理事長也在第100場的愛心活動，率先捐贈10萬元，並獲得好友及企業的贊助，包括王明前、峰薇玄、雙成故事工作坊、呂勇賜、孫宜剛、劉權曜、徐淑靜、劉寶媚、王足、桃園區雲林里辦公處、北桃園有線電視、許惠珠、財團法人佛教弘光功德基金會、黃明和、富總建設、陳章安建築師事務所、徐秀錦、景美上海生煎包等(捐贈順序排)19個單位都各捐贈了10萬元以上響應，另外還有一群熱心公益人士的捐贈。

▲桃園圓夢協會第100場圓夢列車，開往台東。（圖／圓夢協會提供）

謝慧謹感恩說，疫情期間大家生活都辛苦，但295萬元全部募到了，真的感謝大家的愛心，相信大家都有很大的福報。因為疫情的關係，目前需要時間打造救護車裡面的醫療設備，還要經過衛生署檢驗合格，預估這輛車會在9月份會捐贈至台東縣消防局。

謝慧謹說，協會每個月努力幫助弱勢族群圓夢，是快樂、是幸福的，同時也感謝一群熱心公益的好朋友，每個月都一起來響應這個活動，讓活動能持續下去，為弱勢朋友圓夢，也為自己圓夢，也希望大家多多支持、共襄盛舉。謝慧謹在人生路途上，歷經波折，婚變讓她成為辛苦的單親媽媽，如今孩子學有所成，也經常參與公益活動，亦因公益活動的付出，領悟到自己存在的價值。

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