柯文哲酸吹冷氣看報表　陳時中：5月中下旬達高峰需集思廣益因應

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

本土新增確診數連續多日破萬例，雙北市不斷向中央喊話，希望快篩陽性就列確診，避免各大醫院急診崩潰，台北市長柯文哲更酸指揮中心指揮官陳時中「都只坐在冷氣房看數據」。陳時中回應，每天都會看全國報上來的各類數字，並和同仁一起推估、研究相關計畫，集思廣益的事要在辦公室裡做好，但「有空就會去現場看。」

有專家認為疫情趨勢為5月中下旬會到最高峰，陳時中認同「確實有可能落在五月中下旬」並表示各種推估都有，但還是要依據資料數據因應相關計畫。

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▲有專家預估五月中下旬將達到高峰。（圖／記者李毓康攝）

對於被酸「都坐冷氣房看報表」，陳時中說：「當指揮官每天要看全國數字，我基本上還是很認真的在看全國報上來的各類數字。」從PCR篩檢量能到每天確診病例與趨勢變化，這都需要在指揮中心跟同仁加以研判。

陳時中說，指揮中心之所以要有中心，就是集中相關的人，對相關各方面收回來的資訊和情報據以分析討論、擬定未來方向因應計畫，要掌握相關的時程跟配套怎麼跟疫情能夠接得上來，另外當然要有備用計畫，這些都需要集思廣益、需在辦公室裡把他做好，但他也表示「只要有需要就會去現場看。」