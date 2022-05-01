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「世界解封、病毒共存」　蘇貞昌預告：台灣籌備好量能也要邁進

▲▼行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌1日上午於指揮中心召開擴大防疫會議時表示，台灣因為全體國人同胞合作，在指揮中心規範指引下生活，才能有今天的防疫成績，而世界各國都紛紛解封，與病毒共存，台灣在籌備好量能後，也要繼續往正常生活邁進。

指揮中心在會中向蘇貞昌表示，目前實施3+4隔離新制後，大幅降低了隔離人數，截至4/28為止，居家隔離累積人數45萬4,928人，但是解除隔離已有43萬3,092人，管理中僅有2萬1,836人。

指揮中心也表示，近來疫苗施打意願較高，疫苗人口涵蓋率第一劑為84.82%、第二劑為80.08%、追加劑為59.58%，預估到5月8日左右，追加劑可到達62%。其中65至74歲長者追加劑涵蓋率為73.7%、75歲以上為59.7%，長者的疫苗接種仍有努力空間，而本月2日至13日期間，各地方將進行6至11歲兒童的莫德納疫苗接種。

另外，在目前快篩試劑實名制實施狀況，指揮中心表示，實名制實施三日以來，到貨與銷售狀況尚稱穩定，由於假日物流能量、營業藥局較少，會採以分批、分時段配送方式因應，讓各銷售據點都能有足量到貨，而隨著國外大量快篩試劑到貨，指揮中心會依照各方需求持續供貨。

對此，蘇貞昌表示，因應這波疫情，99.7%均為無症狀與輕症，政府持續放寬防疫措施，在醫療量能能得到維持、中重症能夠受到充分照顧下，降低對民眾生活的影響，上（4）月26日實施3+4居家隔離新制後，隔離人數已降低至現今的兩萬多人，大幅減輕衍生的社會成本，也讓更多人能免於受疫情干擾、正常生活，隨著疫情發展，也可以持續檢討防疫策略，為第一線的醫療人員和行政人員減壓。

蘇貞昌也表示，確診者的自主回報系統已經上線，也請指揮中心加強宣導，讓更多民眾習慣、熟練使用，減少疫調的行政負擔，世界各國都紛紛解封，與病毒共存，台灣在籌備好量能後，也要繼續往正常生活邁進，逐漸走向新的防疫階段，但是在中重症的照顧、長輩與高風險族群的照護上，特別是獨居的長輩，仍然要持續用心，讓整體社會都能一起順利前進，走過疫情。

▼行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

▲▼行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心。（圖／行政院提供）

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