台20線南橫公路通車典禮　歷經封路13年終於全線通行

▲台20線南橫公路，今終全線通車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪今（30）日前往台東縣海端鄉埡口與交通部部長王國材共同舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，院長蘇貞昌、市長陳其邁及委員邱議瑩於高雄市桃源區天池同步舉行，完成復通祈福儀式後，蘇院長隨即往台東方向與至埡口與劉櫂豪及王國材部長會合，共同見證工程同仁努力13年之久，終完成台20線全線通行。

劉櫂豪說明，南橫公路是一條友誼的道路，連結了中央山脈2邊，是台東與高雄台南之間部落族人、好朋友交流的道路，沿途美麗的風景，更是許多登山愛好者的登山首選，站在南橫公路，劉櫂豪也想起當年與登山好手李潛龍老師，一起在南橫庫哈諾辛山、關山嶺山、塔關山等爬山的美好時光，感謝工程人員以及公路局同仁的辛勞，13年來不間斷努力修復南橫公路，期待南橫公路的復通能夠協助部落產業的發展，也讓更多人有機會見到南橫公路之美，並與大自然平和共處，讓南橫公路的友誼、山林與寧靜能夠世世代代傳承下去。

劉櫂豪表示，民國88年發生921大地震，導致南橫山區公路邊坡岩體破裂，而相隔10年後遭逢民國98年莫拉克颱風，山區33天降雨高達3000毫米，造成大量土石坍滑、溪水暴漲，重創台20線南橫公路，且路基流失、埋沒等情形，加上近年來的氣候變遷異常，山區經常致災性豪雨，使得台20線梅山口至向陽路段因地質不穩定，遲遲無法修復正常通行，影響台東海端等部落山區的產業對外運送，經過13年來，許多人的努力復健，終在今日復通。

劉櫂豪說明，今日舉行通車典禮後，從5月1日起，台20線梅山-向陽路段仍採管制進出：僅開放5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行；開放時間為每天上午7時至下午2時，星期二及星期四為道路管制日，不開放通行。劉櫂豪特別提醒，梅蘭至海端間無加油站，旅客出門前記得要檢查油箱再上路，下午3點以後需離開管制路段，無法再逗留，請旅客留意。