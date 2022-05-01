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社會 社會焦點 保障人權

開車技術太絕逆衝騎上橋墩　畫面曝光...網驚：這樣也可以出事

▲▼嘉義車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義一男姓駕駛昨(30日)因速度過快，失控逆向衝上嘉雄陸橋橋墩。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／新北報導

嘉義一小客車於昨(30日)因速度過快，失控逆向衝上嘉雄陸橋橋墩，卡在橋墩上動彈不得車頭全毀，零件飛散一地，而逆向騎上橋墩的離奇姿勢，讓網友紛紛表示「這樣也可以出事，一個字『絕』」、「擱淺了啦」、「導航害的」、「這要怎樣才能開往那個方向啊」，所幸其他車輛沒受到影響，男駕駛已送醫救治，肇事原因由交警調查中。

嘉義消防局於昨日16時04分接獲民眾報案，嘉雄陸橋西側發生車禍，派遣第一大隊德安分隊救護車出勤前往救護。救護人員抵達時，發現現場有輛自小客車撞上嘉雄陸橋橋墩，26歲男性駕駛表示，他原本開車要去前往市區，因為車速偏快，又為了閃避前方車輛，一時失控，逆向撞上嘉雄陸橋橋墩。

因車禍時衝擊力道太大，現場車輛車頭全毀，零件飛散一地，車輛安全氣囊也雙雙作用開啟，所幸無其他路過車輛遭受撞擊。救護人員評估狀況發現傷者，右耳後撕裂傷、肢體擦挫傷，右上腹疼痛，立即給予清洗傷口、包紮止血，確認頸椎無明顯異常，隨後將傷者送往衛福部嘉義醫院續做診治，肇事原因由交警調查處理中。

路過的民眾將車禍影片上傳到臉書，看到車子逆向撞毀、卡在橋墩上動彈不得，引來網友驚呼，紛紛表示「這樣也可以出事，一個字『絕』」、「擱淺了啦」、「這要怎樣才能開往那個方向啊」、「導航的錯」、「87分不能再高了」、「怎麼想都不會逆向撞在這個位置啊」、「就是車位難找」，也有網友表示「我上次真的有看到車子想要逆向開進去旁邊的機車道！」

▲▼嘉義車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

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