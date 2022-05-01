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攀玉山突中風！他大峭壁昏迷　濃霧阻直升機救援...背下山已死亡

▲▼民眾攀玉山中風不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾攀玉山中風不治。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

登玉山突中風！嘉義消防局阿里山分隊接獲民眾報案，指出玉山登山林道大峭壁路段有民眾疑似在攀爬途中中風，需要協助。救難人員緊急到場後，發現患者無生命跡象，原欲申請直升機救援，卻因天候問題而無法起飛，僅能徒步將患者送下山，經衛生所確認死亡不送醫後，將患者遺體交由員警與家屬處理後續相關事宜。

嘉義消防局阿里山分隊30日15時許接獲民眾報案，表示玉山登山林道6.8公里大峭壁路段，有民眾身體不適，疑似中風需要下山協助。

▲▼民眾攀玉山中風不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼民眾攀玉山中風不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼民眾攀玉山中風不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

救難人員也立即挺進，同步聯繫排雲山莊請求協助，排雲山莊人員於下午16時15分接觸患者，惟患者已無生命跡象，本欲申請直升機協助緊急救援，卻礙於午後濃霧而無法起飛，僅能以人力徒步的方式，將患者運送下山。

排雲山莊人員最後與阿里山分隊救難人員於晚間18時46分碰頭，並在晚間9時許順利將患者送至塔塔加登山入口，經香林衛生所確認死亡不送醫後，再將患者遺體交由警方與家屬處理後續相關事宜。

嘉義縣消防局也呼籲，攀登玉山群峰非屬一般活動，登爬過程溫差變化大且係低壓低氧環境，登山活動行前應評估自身身體狀況，並準備足夠保暖衣物，免生憾事。

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