台中市府、議會餐敘群聚　共3局長、2議員等8人確診

▲台中市新聞局長鄭照新參加餐會才30分鐘也染疫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台中市府與議會餐敘，目前已累計3名局長、2名市議員、2名議會人員和1名運動局員工，總共8人確診、16人快篩陰性，其中確診的3名局長須視訊辦公。目前有一名局長被匡列為自主健康監測，仍可進入市府上班。

台中市長盧秀燕26日接見的訪客中有1人隔日確診，盧秀燕因此啟動「3+4」居家隔離，從30日開始自主防疫，目前快篩陰性。《中央社》引述市府發言人黃國瑋指出，盧秀燕居家隔離期間仍視訊指揮市府工作，將在本月4日恢復正常上班，出門前仍會快篩。

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台中市府與市議會教育文化委員會26日餐敘，與會的24人中，文化局長陳佳君、教育局長楊振昇在29日先後確診，有6名隨行同事被匡列。此外，民進黨台中市議員王立任、江肇國也曾參加餐會，他們30日分別在臉書表示出現喉嚨痛症狀，PCR採檢陽性確診。當天稍晚新聞局長鄭照新，以及運動局一名員工PCR陽性確診，兩人也都曾參加餐會。

台中市府新聞稿指出，運動局長李昱叡雖曾和確診員工接觸，但期間全程配戴口罩，因此照匡列原則李不需居家隔離，但進行3天自我健康監測。台中市府指出，目前確診的3名局長將實施視訊辦公；自我健康管理的李昱叡雖能進入市府，但必須待在辦公室，避免參加大型集會活動等。目前共8確診、16快篩陰。