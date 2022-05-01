　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中市府、議會餐敘群聚　共3局長、2議員等8人確診

▲鄭照新。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市新聞局長鄭照新參加餐會才30分鐘也染疫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台中市府與議會餐敘，目前已累計3名局長、2名市議員、2名議會人員和1名運動局員工，總共8人確診、16人快篩陰性，其中確診的3名局長須視訊辦公。目前有一名局長被匡列為自主健康監測，仍可進入市府上班。

台中市長盧秀燕26日接見的訪客中有1人隔日確診，盧秀燕因此啟動「3+4」居家隔離，從30日開始自主防疫，目前快篩陰性。《中央社》引述市府發言人黃國瑋指出，盧秀燕居家隔離期間仍視訊指揮市府工作，將在本月4日恢復正常上班，出門前仍會快篩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市府與市議會教育文化委員會26日餐敘，與會的24人中，文化局長陳佳君、教育局長楊振昇在29日先後確診，有6名隨行同事被匡列。此外，民進黨台中市議員王立任、江肇國也曾參加餐會，他們30日分別在臉書表示出現喉嚨痛症狀，PCR採檢陽性確診。當天稍晚新聞局長鄭照新，以及運動局一名員工PCR陽性確診，兩人也都曾參加餐會。

台中市府新聞稿指出，運動局長李昱叡雖曾和確診員工接觸，但期間全程配戴口罩，因此照匡列原則李不需居家隔離，但進行3天自我健康監測。台中市府指出，目前確診的3名局長將實施視訊辦公；自我健康管理的李昱叡雖能進入市府，但必須待在辦公室，避免參加大型集會活動等。目前共8確診、16快篩陰。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事
鄭伊健消失9年「變身房地產CEO」近況曝光！　身價6億驚人資
今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝
台北7年級網友驚「我確診了」給2大建議　5天痛苦病程曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小孩確診「併發嚴重哮吼」插管　醫提醒出現4症狀快送醫

家中兒童明天到底打不打疫苗？　高醫院長這樣建議

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

統測第二天碰上台鐵51不加班　最後提醒看這裡

兒童疫苗明起開打！「輝瑞or莫德納」QA一次看　2狀況不宜接種

台中市府、議會餐敘群聚　共3局長、2議員等8人確診

今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝

防疫從吃開始！　美女醫曝「8大成分」攝取增強抗疫能力

台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐

吉卜力開會3小時起跳！高畑勲生前維持「這姿勢」撐全場　秘辛揭露

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

日本小老鼠鑽進販賣機　狂露萌萌臉網笑：29塊？

移工不爽掃地投訴廖老大　翹腳靜看台人掃15分鐘

福原愛遭爆懷孕..近照「驚見雙下巴」　宣布減肥！網笑虧：跟著劉畊宏

Rain戀金泰希10年「吃飯時最美」　李孝利超羨慕：你真的愛她

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

小孩確診「併發嚴重哮吼」插管　醫提醒出現4症狀快送醫

家中兒童明天到底打不打疫苗？　高醫院長這樣建議

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

統測第二天碰上台鐵51不加班　最後提醒看這裡

兒童疫苗明起開打！「輝瑞or莫德納」QA一次看　2狀況不宜接種

台中市府、議會餐敘群聚　共3局長、2議員等8人確診

今起全台連下3天！越晚越冷明探16℃　水氣最多時間曝

防疫從吃開始！　美女醫曝「8大成分」攝取增強抗疫能力

台鐵今停駛！全台只開18班區間車　「類火車」疏運懶人包出爐

吉卜力開會3小時起跳！高畑勲生前維持「這姿勢」撐全場　秘辛揭露

基隆女居隔亡過頭七　同居男友怒批「輕忽重症」2度到院未收治

宋文華3A出賽4場防禦率1.50　被下放至教士高階1A

BL劇男神閃婚大6歲寫真女星！「深V爆胸婚紗照」遭酸：沒替老公想

省錢用200元機油「被友酸車很可憐」他問有差？網：選對品牌就好

小孩確診「併發嚴重哮吼」插管　醫提醒出現4症狀快送醫

全聯林森店抬價7千萬賣　幕後房東竟是條通知名燒肉店家族

安樂前夕先離世　18歲瑪爾濟斯替主人解脫「決定生死壓力」

俄羅斯宣布退出國際太空站！　報復各國經濟制裁

家中兒童明天到底打不打疫苗？　高醫院長這樣建議

鄭伊健消失9年「變身房地產CEO」近況曝光！　身價6億驚人資產被挖

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

生活熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

「全台確診地圖曝光」新北破3萬人染疫！

古早味冰50元吃到撐　萬人跪求地點

真的有「類火車」！　網一看酸爆

領帶騎士滑進店27秒買1包菸　女驚呆

居隔、自主防疫、健康管理　一圖秒懂

確診自主回報疫調今上線　教你怎麼填

即／高雄16處熱點足跡曝　會館酒吧、KTV、夢時代

更多熱門

相關新聞

確診自主回報疫調今上線　教你怎麼填

確診自主回報疫調今上線　教你怎麼填

國內新冠本土確診個案大增，也造成各縣市政府疫調的人力調度困難，中央流行疫情指揮中心宣布，從今天（5/1）開始啟動「確診個案自主回報疫調系統」，採檢陽性之後，就會依照民眾採簡留存手機發送簡訊，點入網址就可進入系統填寫，總計有4大題，詳細流程《ETtoday新聞雲》整理QA讓大家清楚掌握。

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

快訊／新北市副市長陳純敬「快篩陰PCR陽」確診

快訊／新北市副市長陳純敬「快篩陰PCR陽」確診

台南確診+280　208人傳播鏈待查

台南確診+280　208人傳播鏈待查

關鍵字：

台中市政府市議會確診盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

男嬰燒39度　媽排隊1小時看兒斷氣

醫院氣氛變了！美女醫警示7大症狀

連千毅「他們也要檢討」鳳梨春風發文

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

特斯拉哭喊「死得好冤」　女嚇壞

小胸女星突曬爆乳照　老公崩潰

連千毅直播道歉了：個性比較衝動

雨神等不及！16°C冷空氣全台濕涼

癌細胞包住食道口　手術成功仍過世

7年級網友驚「我確診了」　給2大建議

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

高雄警拋五體投地照　曝連千毅刑期

全家去迪士尼　人妻一看秒抓尪出軌

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

妻子浴室戰2男性愛片流出　老公怒告真相更驚人

更多

最夯影音

更多
安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了

安珀律師質問：有掏GG？強尼戴普笑倒　傑克船長「ㄎㄧㄤ語錄」連她都樂了
膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

膽小柴突被陌生汪攻擊　牠霸氣反攻：當我吃素？

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

李孝利辣穿爆乳裝「秒視訊老公」　大喊「要男人」遭虧：都已經有了！

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

手沾泡沫打工讀生眼睛　經理與警聊天：時代不一樣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面