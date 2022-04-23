阿富汗清真寺爆炸　釀33死43傷！一周內連環爆「已55人喪命」

▲ 阿富汗北部一座清真寺發生爆炸，一名傷者躺在醫院病床上。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿富汗二座城市21日發生爆炸案，激進組織伊斯蘭國（IS）已經宣稱犯案，東北部昆都士（Kunduz）一座清真寺又在22日發生爆炸，造成33人死亡，43人受傷，使得阿富汗近一周來死於炸彈攻擊的人數達到55人。塔利班武裝份子去年重掌政權以來，爆炸事件有所減少，但聖戰份子及遜尼派IS仍持續攻擊他們眼中的異端份子。

綜合CNN、《法新社》報導，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在推特表示，阿富汗北部昆都士省一座清真寺22日發生爆炸，造成33人死亡，其中包含兒童，還有43人受傷，「我們譴責這種罪行，並向遇難者家屬表達深切慰問。」

這座清真寺位於昆都士市北部的Imam Sahib地區，深受伊斯蘭教神秘主義派別「蘇非派」（Sufism）教徒歡迎。IS等聖戰組織將蘇非派視為異端，指責他們信奉多神論，即伊斯蘭教中最大的罪孽。

社群媒體上流傳的照片可見，爆炸發生後，這座清真寺牆壁被炸出大洞。協助將受害者送醫的店家老闆伊薩（Mohammad Esah）提到，現場非常恐怖，當時正在做禮拜的人「不是受傷就是死亡」。一名居民表示，他目睹20至30具屍體。

受害者家屬正趕往醫院尋找親人，一名男子尖叫大喊，「我兒子殉教了！」還有一名女子帶著4個孩子，正尋找她的丈夫。一名護士透露，已有30至40人到院治療爆炸造成的傷口。當地警方則表示，正調查爆炸原因。

阿富汗本周發生一連串爆炸案，北部馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）一座什葉派清真寺21日發生炸彈襲擊，造成12死58傷，同日昆都士另一起爆炸釀成4死18傷，IS已宣稱對這二起事件負責。喀布爾什葉派社區一所男校19日連二起爆炸，造成6死25傷，目前未有組織宣稱犯案。

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