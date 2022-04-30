等打BNT！兒童莫德納現「抽單潮」　陳時中籲家長平心靜氣選擇

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

6到11歲的兒童5月2日起開放接種半劑莫德納疫苗，而台灣日前宣布正式與輝瑞／BNT簽訂採購合約，5月中有望迎來首批兒童劑型的BNT疫苗，但不少家長也對於孩子打疫苗副作用、以及該打先莫德納還是等BNT十分猶豫。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預期兒童莫德納可能會有抽單潮，仍呼籲家長「平心靜氣選擇。」

針對5月2日即將開打的兒童莫德納疫苗是否有抽單潮，陳時中表示，目前尚未收到正式統計報告，「我相信會有一些啦。」但呼籲家長平心靜氣選擇，「對自己小朋友最好的選擇。」至於BNT兒童疫苗是否將於5月中如期到貨，他則說，「大概是五月中，到目前為止我沒有收到進一步的出貨通知。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心日前已經宣布，6到11歲兒童可接種新冠疫苗莫德納，每次施打半劑，兩劑間隔12週，而教育部25日轉發指揮中心公文給各縣市教育局，請學校發放接種同意書給家長，將比照過去BNT校園接種模式，讓學童家長有7天考慮。

根據教育部發出公文中的接種須知顯示，臨床試驗6～11歲兒童接種後常見不良反應，包括注射部位疼痛佔98.4%、疲倦73.1%、頭痛62.1%、肌肉痛35.3%、畏寒34.6%；其他還有關節痛、噁心/嘔吐、腋下腫脹/壓痛、發燒＞38度、注射部位腫脹及發紅。