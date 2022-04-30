安心即時上工計畫再延長1年　民眾可洽鄰近就服站諮詢

▲安心即時上工計畫再延長1年，嘉縣民眾可洽鄰近就服站洽詢。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情爆發影響國內就業市場，為降低勞工經濟生活困難，政府2020年4月13日推動「安心即時上工計畫」，協助失業勞工參與公部門公益計時工作，工作內容為環境清潔、測量額溫、文書等工作，每人每月最高工作80小時，月薪1萬3440元，若工作機會經核定有染疫風險者，依上工時數比例加發給防疫津貼最多2000元，最長聘用1年。

嘉義縣迄今累計上工2856人，其中45歲以上中高齡者1612人、佔約60％，截至3月底仍有835人在職中，配合紓困特別條例安心即時上工計畫將延長至明年6月底。

勞工暨青年發展處長陳奕翰表示，政府推出「安心即時上工計畫」輔助機關防疫的臨時上工人員，只有少數幾位上工人員被機關留用，為協助計畫即將到期失業民眾再就業，勞青處積極協助推介就業，鼓勵參與各大現場徵才，並針對用人員單位，規劃後續就業轉銜說明會，鼓勵企業僱用中高齡、高齡者，運用多項補助資源與措施，相關資訊可洽勞青處銀髮人才服務據點05-2720411轉24025諮詢。

如有受疫情衝擊失業民眾，請洽嘉義、朴子就業中心登記安心即時上工，亦可洽嘉義縣政府就業服務台專線05-3621165、3621195，或至「嘉義縣產業徵才專區」 查詢，即時掌握最新職缺訊息！