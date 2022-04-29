　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南提供特殊個案「代買快篩」　發10萬片口罩給3000高風險者

▲▼0429台南防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

▲台南副市長趙卿惠公不將針對弱勢族群發放10萬片口罩。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅、林冠吟／台南報導

指揮中心29日宣布台灣新增11974例本土病例，確診數字再度破萬，其中台南新增227例，台南市長黃偉哲更因為與確診者同桌用桌而遭到居隔，所幸初步快篩結果為陰性。因應疫情升溫，副市長趙卿惠也在記者會上宣布，為照顧弱勢族群需求，將對市內3000名的中高風險獨居長輩與身障者即日起發放10萬片口罩，以保護他們健康狀況，同時也將針對特殊個案提供代買快篩試劑、民生物資，與媒合藥局提供送藥到府等服務。

副市長趙卿惠表示，台南市29日新增227例，其中37例為無症狀感染，38例為居隔期間陰轉陽，並有32例為與親友接觸確診、1人為校園接觸確診、1人為職場接觸確診，並有155人尚在疫調中。其中，台南市長黃偉哲28日晚間接到通知，表示因曾與確診者同桌吃飯，照理來說未達居隔標準，但為求慎重起見，以最高防疫標準要求自己，仍居隔3+4天，所幸目前快篩結果均為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0429台南防疫記者會。（圖／台南市政府提供）

▲▼0429台南防疫記者會。（圖／台南市政府提供）

趙卿惠指出，由於確診人數增多，為避免市府防疫專線有被佔線情形，市府公布2支電話號碼，如民眾有對自己身體狀況不清楚，欲詢問防疫人員的可撥打06-2880180；如生活上有需要協助者，則撥打06-3901551專線，希望能以分流的方式來避免佔線情形。

為保全防疫量能，中央流行疫情指揮中心公佈實施「重點疫調」，匡列對象以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸同事(以九宮格方式認定)之密切接觸者為主。

▲▼0429台南防疫記者會。（圖／台南市政府提供）

居家隔離天數自26日起縮短為3+4天（3天隔離及4天自主防疫），前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出；如快篩陽性，請主動告知「隔離通知書填發單位」或集中檢疫所人員，並依衛生局、所指示前往指定地點進行PCR檢測；4天自主防疫期間如有工作或採買生活必需品的外出需求，請於執行快篩檢測陰性後始得佩戴醫用口罩外出，並禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

此外，台南市內所有醫院與住宿型長照機構，也停止探病、探視服務至5月31日，後續將再視疫情情形滾動式調整。

▲▼0429台南防疫記者會。（圖／台南市政府提供）

趙卿惠說明，因應國內疫情有持續升溫跡象，鄰近縣市高雄市為關懷弱勢市民，將發行快篩兌換券，但台南市府經評估過後認為兌換券無法馬上執行，為確保市民於居家隔離結束後的4天自主防疫期間快篩試劑供應無虞，4月27日台南市共到貨3萬劑家用快篩，加上台南市自購到貨的7000劑，總計共3萬7千劑，數量上應無虞。針對弱勢族群，還是會盡量回到民生必備口罩來做換發，以增加弱勢族群的保護功能，即日起將請社政同仁來協助發放，她表示，疫情流行至今，「口罩仍是最好的武器」，同時也呼籲民眾如尚未接種疫苗者，應盡速前往接種。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
快訊／知名手遊公司驚爆掏空！　負責人涉侵吞1.4億
輝瑞兒童疫苗何時開打？　陳時中：希望6月前
免戳鼻！長庚完成100人唾液快篩實測　陳時中曝「唯一缺點」
便宜非醫材血氧機買得到？　高嘉瑜「打臉」陳時中：求電商連結
快訊／T1職籃首例確診！　球員染疫被迫延賽
沒事別去篩檢站！柯文哲宣布「需持快篩陽證明」：一堆都來湊熱鬧
富邦將下架4張「壽險防疫保單」！　1張確診可賠2.5萬
快訊／國一南下多車連環撞！傷亡不明　車流回堵8公里
男發燒、喉嚨痛還衝澎湖花火節！　確診再傳2團員
快訊／高雄+379　8公共場所足跡曝光
藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了：台人尿性
快訊／再增2死！　今本土狂飆1萬1974例
萌寵和媽咪深情合照　一起奪「7000元禮包」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／柯文哲喊快篩陽視為確診　陳其邁以現在「盛行率」說話了

花蓮+272！限制輕症住院5天　Ct值30或採陰性就出院

公司治理評鑑結果出爐！高鐵連5年排名前5％　4度蟬聯這1殊榮

好市多雞蛋「改包裝驟減20顆」　他見價格傻眼：還限購！網喊拒買

統測108名考生確診創新高　居家隔離＋檢疫考生共335名

輝瑞兒童疫苗何時開打？陳時中：希望6月前

手機跳「陌生AirTag追蹤通知」　他嚇喊根本沒買！1招破解反跟蹤

快訊／台中文化局長確診超低Ct值曝　市府議會20多人快篩2陽性

房間變倉庫！媽竟要他「丟自己的東西」堆物品：不然我沒地方放

宜蘭校園確診大爆發！單日新增39人　6-11歲兒童莫德納5／9施打

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

快訊／柯文哲喊快篩陽視為確診　陳其邁以現在「盛行率」說話了

花蓮+272！限制輕症住院5天　Ct值30或採陰性就出院

公司治理評鑑結果出爐！高鐵連5年排名前5％　4度蟬聯這1殊榮

好市多雞蛋「改包裝驟減20顆」　他見價格傻眼：還限購！網喊拒買

統測108名考生確診創新高　居家隔離＋檢疫考生共335名

輝瑞兒童疫苗何時開打？陳時中：希望6月前

手機跳「陌生AirTag追蹤通知」　他嚇喊根本沒買！1招破解反跟蹤

快訊／台中文化局長確診超低Ct值曝　市府議會20多人快篩2陽性

房間變倉庫！媽竟要他「丟自己的東西」堆物品：不然我沒地方放

宜蘭校園確診大爆發！單日新增39人　6-11歲兒童莫德納5／9施打

打高爾夫球遇戰鬥袋鼠！　女莫名被撞倒「狂踩好幾腳」重傷送醫

5字頭成往事！青埔房價再創新天花板　預售案每坪61萬成交

快訊／柯文哲喊快篩陽視為確診　陳其邁以現在「盛行率」說話了

花蓮+272！限制輕症住院5天　Ct值30或採陰性就出院

白手長臂猿「阿寶一家」赴六福村任保育大使　北動猿島新主人出爐

上班族夢到「怪異3色」　醒後秒奔彩券行下注！爽中7800萬嗨變富翁

她拿著霜淇淋推車　汪逮到機會「高速狂舔」盡情偷吃

做人不要太壞心！柯文哲籲快篩陽別到處跑：當自己確診戴好口罩

公司治理評鑑結果出爐！高鐵連5年排名前5％　4度蟬聯這1殊榮

涉掏空1.4億！知名手遊公司「真好玩」負責人遭聲押禁見

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

6~11歲孩童打莫德納或BNT？　醫4字給答案

不是雙北！「全國萬人確診率」竟在這1區

本土首破萬例！醫揭「與19年前SARS」1驚人巧合

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

網酸：打疫苗根本沒用！前台大醫「親算4數字」反擊了

今傍晚變天　3縣市飆36℃

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」嚇傻

即／台中+586　高風險熱點：大甲鎮瀾宮入列

今增2死！5旬男中症轉重症　確診到死亡僅4天

更多熱門

相關新聞

快訊／北市增2702例本土個案！社區陽性率飆破13%　柯文哲：不好的數據

快訊／北市增2702例本土個案！社區陽性率飆破13%　柯文哲：不好的數據

由於管制放鬆，新冠肺炎疫情爆發，29日新增1萬1974例本土確診個案；其中，台北市新增2702例本土病例。柯文哲表示，從7大公費社區篩檢站的數據來看，昨天的數據還在統計中，初步資料已經超過13.16%，「從不到1%一路往上爬到現在超過13%，表示在社區中的已感染人數越來越多」。

謝國樑全國首創發放「染疫慰問金」每人1萬元

謝國樑全國首創發放「染疫慰問金」每人1萬元

台南2名消防人員染疫

台南2名消防人員染疫

侯友宜：新北陽性率「8.64→13.92％」僅三天

侯友宜：新北陽性率「8.64→13.92％」僅三天

唾液快篩要來了　Ct值低於23可驗出

唾液快篩要來了　Ct值低於23可驗出

關鍵字：

台南新冠肺炎本土疫情社區傳播

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

金宇彬5年前「及早發現鼻咽癌」有原因！

0避孕都沒中！大牙內診「找不到開口」崩潰

連千毅「連線大哥罵勾惡」結果慘被唸

醫突PO「病危通知單」嘆：輕症轉重症只有6小時

連千毅、勾惡、鳳梨之戰　台中角頭深夜105字發聲

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1974例、境外增339

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

每天破萬例「直到這時才會下降」！醫：永遠不會清零

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面