台南提供特殊個案「代買快篩」　發10萬片口罩給3000高風險者

▲台南副市長趙卿惠公不將針對弱勢族群發放10萬片口罩。（圖／翻攝自臉書）

記者林悅、林冠吟／台南報導

指揮中心29日宣布台灣新增11974例本土病例，確診數字再度破萬，其中台南新增227例，台南市長黃偉哲更因為與確診者同桌用桌而遭到居隔，所幸初步快篩結果為陰性。因應疫情升溫，副市長趙卿惠也在記者會上宣布，為照顧弱勢族群需求，將對市內3000名的中高風險獨居長輩與身障者即日起發放10萬片口罩，以保護他們健康狀況，同時也將針對特殊個案提供代買快篩試劑、民生物資，與媒合藥局提供送藥到府等服務。

副市長趙卿惠表示，台南市29日新增227例，其中37例為無症狀感染，38例為居隔期間陰轉陽，並有32例為與親友接觸確診、1人為校園接觸確診、1人為職場接觸確診，並有155人尚在疫調中。其中，台南市長黃偉哲28日晚間接到通知，表示因曾與確診者同桌吃飯，照理來說未達居隔標準，但為求慎重起見，以最高防疫標準要求自己，仍居隔3+4天，所幸目前快篩結果均為陰性。

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趙卿惠指出，由於確診人數增多，為避免市府防疫專線有被佔線情形，市府公布2支電話號碼，如民眾有對自己身體狀況不清楚，欲詢問防疫人員的可撥打06-2880180；如生活上有需要協助者，則撥打06-3901551專線，希望能以分流的方式來避免佔線情形。

為保全防疫量能，中央流行疫情指揮中心公佈實施「重點疫調」，匡列對象以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸同事(以九宮格方式認定)之密切接觸者為主。

居家隔離天數自26日起縮短為3+4天（3天隔離及4天自主防疫），前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出；如快篩陽性，請主動告知「隔離通知書填發單位」或集中檢疫所人員，並依衛生局、所指示前往指定地點進行PCR檢測；4天自主防疫期間如有工作或採買生活必需品的外出需求，請於執行快篩檢測陰性後始得佩戴醫用口罩外出，並禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

此外，台南市內所有醫院與住宿型長照機構，也停止探病、探視服務至5月31日，後續將再視疫情情形滾動式調整。

趙卿惠說明，因應國內疫情有持續升溫跡象，鄰近縣市高雄市為關懷弱勢市民，將發行快篩兌換券，但台南市府經評估過後認為兌換券無法馬上執行，為確保市民於居家隔離結束後的4天自主防疫期間快篩試劑供應無虞，4月27日台南市共到貨3萬劑家用快篩，加上台南市自購到貨的7000劑，總計共3萬7千劑，數量上應無虞。針對弱勢族群，還是會盡量回到民生必備口罩來做換發，以增加弱勢族群的保護功能，即日起將請社政同仁來協助發放，她表示，疫情流行至今，「口罩仍是最好的武器」，同時也呼籲民眾如尚未接種疫苗者，應盡速前往接種。