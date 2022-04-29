5／1「類火車」搭乘方式出爐！費用比照區間車、需進台鐵車站買票

▲台鐵員工不滿公司化改革，勞動節罷工不加班。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

因應台鐵五一勞動節表定列車全面停駛，交通部公路總局開行12條類火車臨時路線，包括西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條，停靠36站，總計開行716班次，可提供28,640 座位運能，計費方式比照區間車或區間快車，旅客上下車時須至台鐵站內購票或刷卡。

公總表示，因應臺鐵5月1日列車停駛，與臺灣鐵路管理局、各縣市政府盤點臺鐵各區間之替代路線，對無公路(市區)客運路線可替代或既有公路(市區)客運路線運能不足之區間開行類火車臨時路線，沿途停靠臺鐵火車站，乘客上車前及下車後需至臺鐵車站內購票或刷卡(電子票證) ，以臺鐵票價收費。

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▲類火車客運路線。（圖／公總）

本次類火車客運路線共計12條(西部地區6條、東部地區3條、南迴線3條)，停靠36站，總計開行716班次，可提供28,640 座位運能。

以東部地區規劃的3條類火車客運路線為例，臺北往返花東地區的旅客，可由南港或板橋搭乘北花線國道客運至花蓮轉乘類火車。為因應花蓮至臺東區間的旅客需求，除規劃【0951】直達車路線之外，也規劃了【0952】花蓮往返玉里及【0953】臺東往返玉里的區間車路線。

5月1日勞動節當天，公路總局各區監理所將派員進駐類火車沿線停靠36站，提供旅客諮詢服務並協助搭乘，公路總局已要求客運業者增班外，並視旅客情形機動加開班次疏運，以便利乘客使用。