蔡宗豪勤走基層日跑15小時　勞動節籲政府照顧勞工防疫生計

▲青年志工團力挺蔡宗豪（左4），天天陪伴他走訪基層，街頭拜票、與長輩問安談心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市第八選區議員初選電話民調，將在5月9日至11日舉行，中西區、北區參選人蔡宗豪，每日跑15小時勤走基層，五一勞動節他特別呼籲政府，重視勞工防疫照顧問題，採有薪假或加強WFH在家工作等方式，減少勞工生計衝擊。

28日本土病例破萬，越來越多家長臨時接到小孩學校或安親班預防性停課，只能請無薪的防疫照顧假，無法領防疫補償金，讓許多家長擔心疫情越趨嚴重將影響生計，蔡宗豪接獲家長陳情，在五一勞動節前，呼籲政府規劃有薪防疫照顧假，或協助產業升級增加WFH在家工作的方式降低衝擊，尤其弱勢及中低收勞工，收入減少將陷入生活困境，政府應及時給予協助。

26歲的蔡宗豪，每天早上6時到晚上9時，每天跑15小時勤走基層、傾聽民意，包括公園、菜市場、出遊遊覽車、沿街垃圾車、夜市、路口、廟宇、里或社區活動等都看得到他的身影，有時廟宇祝壽活動更是到深夜凌晨。

蔡宗豪表示，走訪過程民眾會對各種市政提出建言，他認為是很好的交流，也都全力以赴為民發聲爭取改善，其中也有民眾、攤販直言表態支持他、支持年輕人，認為青年有實力、有新思維可以帶來改變與進步；蔡宗豪說，民眾的一句加油、我一定投給你，或是招手、鼓掌、比讚等，每一個肯定都讓他更堅定要為民服務、爭取福利的決心。

蔡宗豪走訪基層時，很大亮點是身邊總有青年志工團力挺，近30位青年志工平日都有工作，都是利用清晨、下班及假日幫忙，志工何宗諭說，與蔡宗豪是擔任音樂志工時認識，同為公益年青人一定要相挺到底，另名志工陳奕訢則說，蔡宗豪很熱心助人，自己受到他很多照顧與幫助，一定要把他推薦給大家，這群青年軍的力挺，也看出蔡宗豪的好人緣。