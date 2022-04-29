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台中營利事業銷售額破5兆！　盧秀燕任內推升逾8千億

▲▼ 台中營利事業銷售額破5兆！ 盧市長任內推升逾8千億 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中在2020、2021年把握疫情趨緩之際舉辦「台中購物節」，刺激消費之餘更間接推動觀光增加外來消費 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市繼今年第1季八項經濟指標連三季奪冠，今日再傳捷報！台中市政府經濟發展局表示，根據財政部統計資料顯示，台中市110年營利事業銷售額高達5兆671億元，市長盧秀燕上任以來成長8,075億元，漲幅將近19%，市況暢旺！

經發局長張峯源表示，近年公司行號加碼投資台中，營利事業銷售額大幅增加，顯示投資台中「有賺錢」，盧市長任內力推重大建設改善投資環境，雖屢受疫情衝擊，營利事業銷售額仍逆勢上揚，從107年底4兆2596億元，成長至110年的5兆671億元，成長率約18.96％。其中製造業、批發及零售業、營造業為銷售額排名前三的產業，與台中大型投資進駐、產業群聚及人口紅利等利多，產生連動效應。

▲▼ 台中營利事業銷售額破5兆！ 盧市長任內推升逾8千億 。（圖／記者游瓊華翻攝）

張峯源指出，分析銷售額前三大產業，製造業部分，受台商回流潮影響，經濟部投資台灣三大方案台中245家全台第一，近期更因友達、台積電等大廠重磅投資消息頻傳，台中累計投資額截至今年2月已破兆；批發零售業部分，台中挾破281萬人口紅利，更吸納來自大中部地區消費人口，強大消費潛力吸引日商三井、廣三、漢神百貨等紛紛搶佔台中市場，既有百貨公司110年營業額也傲視全台，台中新光三越第11度更蟬聯全台百貨「店王」、台中大遠百也穩坐遠百集團龍頭，合計業績達382.2億元，囊括中部整體百貨零售市場的五成五！

張峯源強調，在營造業部分，台中不動產市場是台商回流首選，去年台中辦公類建照核發面積量達19萬坪，遠比109年成長近300％，市場熱度程度可見一斑。盧市長上任以來，提供優質投資及創業環境，平均每天增加58個就業機會，就業人口更增加至139.5萬人；另也鼓勵青年來台中創業，自107年至110年底，每年申辦商業登記新設立家數，從7,278家增加至9,002家，成長率高達23.6%，創業人口大幅攀升，對帶動整體市場熱度功不可沒。

經發局指出，新冠肺炎疫情連年衝擊民生經濟，台中在109、110年把握疫情趨緩之際舉辦「臺中購物節」，刺激消費之餘更間接推動觀光增加外來消費。109年台中購物節消費登錄金額達90.44億元，110年購物節搭配中央振興5倍券同步推出，消費登錄金額更衝高到290.72億元，增幅達223%，每人平均消費登錄金額超過3.9萬元，照顧各行各業民生經濟，高達八成民眾支持續辦購物節振興經濟。面對新冠肺炎疫情近期再度升溫，市府將堅守防疫為台中經濟把關，攜手產業打造宜居樂業的富市台中。

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