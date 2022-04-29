今增2死！5旬男中症轉重症　確診到死亡僅4天

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2名確診個案死亡，分別是一名重症80多歲男性以及一名中症轉重症的50多歲男性；50多歲男性有打三劑疫苗，本身長期臥床，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭敗血性休克，從確診到死亡僅4天。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心4/29公布新增2例死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中表示，今年國內累積本土病例6萬3006人，當中有6萬2817人為輕症，輕症比例99.7%，中重症部分，新增30例中重症，當中有29名中症、1人重症，目前累積中症150人，重症19人；另有1名重症與1名中症轉重症死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案1人為80多歲男性，通報重症，曾經接種2劑疫苗，本身有腎臟病史、神經系統疾病史，死因新冠肺炎併呼吸衰竭，4/18確診，4/23死亡。

另一名為50多歲男性，為中症轉重症，曾經接種3疫苗，有慢性神經系統疾病史，長期臥床，死因新冠肺炎併呼吸衰竭敗血性休克，4/21確診，4/24死亡；兩人都使用高流量氧氣鼻管、未插管使用呼吸器、瑞德西韋等藥物。

▲▼指揮中心4/29公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）