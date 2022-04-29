急診塞爆！醫喊快篩取代PCR　陳時中2理由反對「目前還不合適」

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲日前拋出「快篩陽性就算確診」，不一定要再做PCR確認的想法，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，目前還不適合，以國外疫情經驗，會在下坡開始執行。對此，有醫師直言，其實真的要考慮，不用讓民眾特地跑一趟醫院或因為PCR卡流程。陳時中今則再度強調，PCR可開到19萬的量能，但是有分配不均的問題，未來會要求地方多開設採檢站，也希望能跟基層診所合作開設採檢點。

對於快篩陽性就視為確診的疫情方針，指揮中心目前暫不考慮。北市聯合醫院醫師姜冠宇指出，「快篩取代PCR確診，要考慮！」他表示，無症狀者執行2次快篩出現陽性，準確率可達95%，而有症狀者通常快篩一次陽性就可確診，這樣的運作下，民眾不用特地專程跑一趟醫院，或為了PCR而卡流程。

陳時中在疫情記者會強調，這要分成兩個情況來看，一是容量問題、二是有無如此緊迫。他表示，目前PCR總量可做到19萬，但是目前收到的一天沒超過10萬，這比較像是分配不均的情況，這部分會要求地方多開採檢站，同時希望能跟基層診所合作開立採檢點。

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陳時中說，目前還沒有用量不足的問題，若要以快篩取代PCR，兩者相符程度約88.7%，所以會出現一成的人非確診者，導致匡列者被居家隔離等，成本問題反而較大，在法律上也會有限制人身自由的問題。