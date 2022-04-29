找到船體了！北海道船難第7天確認14死　俄目擊失蹤者漂海上卻搞丟

▲海上自衛隊在海底發現疑似KAZU1的船體。（圖／取自知船遊覽船官網）



記者王佩翊／編譯

日本北海道知床一輛載有26人的觀光船23日發生船難，造成14人死亡、12人失蹤。海上自衛隊29日上午透過水下攝影機拍到疑似為船體的物體，上面還寫著「Z」、「U」、「1」，與船名「KAZU1」不謀而合，事後經確認，確定就是沉沒的KAZU1船體。

根據《日本放送協會》報導，知床觀光船「KAZU1」沉船至今已經第7天，海上保安廳與各單位持續投入搜索作業，目前仍有12人失蹤。先前搜救團隊一度透過聲納上發現，在「KAZU1」失蹤海域的30公尺深處有一塊巨大陰影，然而在救難人員下海查看後，才發現是一塊巨型岩塊。

▲相關單位仍在持續搜索失蹤者下落。（圖／路透）



據相關人士透露，海上自衛隊的掃雷挺29日上午在沉船海域的100公尺深處，透過水下攝影機疑似發現KAZU1的船體。據悉，從水下攝影機所拍攝的畫面可以看到船身上有「Z」、「U」、「1」等字樣，完全符合船名KAZU1，經過進一步確認，確定就是KAZU1。海上保安廳已經投入調查與相關作業，將持續分析船體的狀態與船內的情形。

救難人員28日才剛打撈起3名失蹤者，而3人都確定死亡，罹難人數新增至14人。搜救團隊仍在持續搜索其餘12名失蹤者與「KAZU1」的船體。據悉，目前54歲的船長與27歲的船員仍下落不明。

俄羅斯國境警衛隊29日上午向日本海上保安本部表示，在南千群島的國後島西方海域一度發現有穿著救生衣的人類漂流在海上，但因為海象惡劣，未能成功救援便又再度跟丟。而俄方隨後也在海上發現疑似失蹤者殘留物的背包，將其打撈上岸後，發現裡面裝有寫著日本人姓名的銀行卡。

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