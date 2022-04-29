中壢民宅冒惡火！女屋主受困4樓呼救　警消搶救驚險逃死劫

▲桃園市中壢區吳鳳三街民宅28日中午發生火警，警消人員趕抵火場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區吳鳳三街民宅28日中午發生火警，濃煙不斷竄出，桃園市消防局據報趕抵火場，其中1名女子受困4樓陽台不斷呼救，警方引導消防救助人員冒著濃煙與火勢將受困女子救出，幸好意識還算清楚，已送醫治療觀察中；這場火警在不到10分鐘內被消防人員撲滅，初步研判可能是電器走火所致，後續還需經由消防局火調科調查釐清。

▲桃園市中壢區吳鳳三街民宅28日中午發生火警，19歲林姓女子受困4樓陽台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，這場火警發生於28日中午12時許，位於中壢區吳鳳三街一處民宅竄出濃煙，消防人員據報趕抵現場，但現場4樓陽台有1女子受困，並在陽台處呼救，狀況十分危急，龍興派出所警員莊守翔、林志宇立即協助疏散圍觀民眾並管制交通，桃園市消防局龍岡分隊趕抵現場搶救。

▲桃園市中壢區吳鳳三街民宅28日中午發生火警，員警通知里長與家屬趕抵現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警根據報案民眾指稱4樓有女子受困陽台，除聯絡新興里里長徐永鑑協助聯繫家屬外，確認受困女子是19歲的林姓女屋主，立即引導救護人員冒著濃煙與火勢進入火場將受困林姓女子救出，林女67歲阿嬤及時趕回現場，見到警消合力救出孫女，當場喜極而泣，感謝警消及時救援，林姓女子身體受到驚嚇且有不適，但意識還算清醒，警消救護人員將林女與陪同阿嬤送醫治療觀察。

▲桃園市中壢區吳鳳三街民宅28日中午發生火警，受困林姓女子被順利救出，幸好意識清醒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員在10分鐘不到順利撲滅火勢，起火原因初判可能是電器走火引燃家中堆放雜物，因此阻礙林女逃生路線，詳細起火原因仍需由消防局火調科鑑定釐清。

桃園市消防局龍岡分隊呼籲，防範電氣火災應謹記「6不原則」，包括「用電不超載」、「電線不綑綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「插座不用不插」、「電器旁不放易燃物」以及「不使用無安全標章產品」，以降低火災發生之風險。

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