台南北區西門路四段民宅火警　火勢延燒3宅幸無人員傷亡

▲台南市北區西門路四段330巷內1處民宅22日上午發生火警，火勢擴大延燒隔鄰3民宅，消防人員全力搶救滅火，五分局警方在場疏導交通及戒護。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區西門路四段330巷內1處民宅22日上午發生火警，火勢擴大延燒隔鄰3民宅，台南市消防局出動20多部消防車前往搶救，火勢歷時30多分鐘撲滅，但有4民宅3樓部分受燬損，幸好無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

台南市消防局119報案台於22日上午10時54分許據報，北區西門路四330巷内處民宅發生火警，立即派遣和緯、公園、南門、中正出勤12車21人前往搶救，消防人員到場發現已有明火及濃煙，馬上向消防局請求支援二、三梯次人車支援，消防人員發現火勢已延燒隔壁2戶，馬上接駁水帶全力射水搶救，並防止火勢擴大。台南市警五分局公園派出所據報，馬上派員到現場交通疏導，疏散周邊住宅民眾避難。

在消防人員全力搶救下，火勢於11時15分許控制，但已延燃燒3間，到11時27分許火勢撲滅，馬上進行殘火處理及排煙中；初步查疑起火戶3樓物品因不明原因起火燃燒，延燒至周邊3戶鄰宅受損，幸好無人員傷亡，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。