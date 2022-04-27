女大生哭被壓洗手台「老漢推車」硬上　男客傻眼：我還幫她補妝

▲女大生在酒店兼差，指控男客在廁所性侵她，檢察官調查認為證據不足。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

1名女大生2年前到酒店兼差，某天與胡姓男客人飲酒作樂後，相互挽著手走出包廂，但胡男拒絕幹部提議帶女大生出場，沒想到事後女大生向幹部哭訴，被胡男壓在廁所洗手台上性侵，但因女大生一方面說手機被扣留在廁所外的包廂，一方面又說隨身包包有帶進廁所，還讓胡男幫忙補妝，台北地檢署調查當時包廂人進人出，27日以罪嫌不足為由，第2度不起訴胡男。

當時在台北市中山區酒店打工的女大生指控，事發當天，包廂內不知何故只有她1位小姐，她因為尿急想上廁所，但其他男客要求她把手機留包廂，沒想到胡男跟著她進到廁所，從後面把她壓在洗手台硬上得逞，後來2人離開廁所，因為包廂內始終只有她1名女性，所以不敢聲張。

胡男挨告後喊冤稱絕無違反對方意願，還說完事後，幫女大生從包包拿了粉撲在女大生臉上拍了拍，還提醒女大生要把掉到地上的其他東西收進包包，才先後回到包廂繼續飲酒，過一陣子才結帳離開，當時酒店幹部還曾問他要不要帶女大生出場，被他拒絕。

檢察官調閱包廂外的走道監視器畫面，發現酒店服務人員多次進出包廂，幹部也多次領著其他小姐進包廂介紹給其他客人，雖然不知道為什麼，其他小姐們都被請出包廂，但人進人出的狀況，不像是沒機會求救，最後女大生還是挽著胡男的手貼身一起走出包廂。

此外，女大生一方面說手機被扣在包廂，卻又能自由帶著隨身包進廁所，又證實胡男確實幫她補過妝，驗傷也沒發現胸口有被強押在洗手台上可能出現的瘀青等傷痕，除了女大生在胡男等人結完帳離開後，曾向幹部哭訴遭性侵，全案沒有任何證據可證明女大生的指控，因此在27日第2度處分不起訴胡男。