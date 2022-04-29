快訊／民進黨中正萬華6搶4出爐　劉耀仁第一、新人洪婉臻、邵維倫出線

▲民進黨台北市中正萬華區議員劉耀仁。（資料照／ETtoday攝）



記者呂晏慈／台北報導

台北市議員選戰年底登場，民進黨29日中午公布台北市第5選區（中正、萬華）初選民調結果，在「6搶4」激戰下最終由現任議員劉耀仁、吳沛憶、新潮流新人邵維倫、正國會立委余天支持的洪婉臻等4人出線，湧言會、民主活水連線推出的2新人中箭落馬。

民進黨今年在台北市中正、萬華選區參選爆炸，除了兩位現任議員吳沛憶、劉耀仁外，另外還有4名新人爭取提名，分別為新潮流議員周威佑交棒給服務處主任邵維倫、湧言會新人康家瑋、民主活水新人謝孟羽，以及立法院長游錫堃前幕僚洪婉臻。

根據初選民調結果，劉耀仁獲得24.85％最高支持度出線，其次則是吳沛憶20.31％，而邵維倫以新人加權獲得17.69％居第三，洪婉臻以新人加權獲得16.58％出線；其餘沒有新人加權的康家瑋10.31％、新人謝孟羽10.26％，未能獲得提名。

此外，民進黨中央今天上午公布，29日晚間將執行台北市第2選區（內湖、南港）初選民調作業，該選區有6人登記搶4個提名，競爭同樣激烈。

▲民進黨台北市第五選區議員初選民調。（圖／民進黨提供）

▲民進黨台北市議員吳沛憶將拚連任。（資料照／記者林敬旻攝）

▲新潮流推出新人邵維倫參選。（資料照／記者屠惠剛攝）