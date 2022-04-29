全台「非典勞動」破百萬人　范雲：該立法保障非典型勞工

▲范雲今天上午與工運團體舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

周末就是五一勞動節，但全台灣百萬打工族、派遣人力、外送員等「非典型勞動者」，卻不受《勞基法》保障。對此，民進黨立委范雲29日與工會團體舉行記者會，呼籲兌現總統蔡英文2016年的競選承諾，立法保障非典型勞工，並加速完成「最低工資法」立法。

范雲今天上午舉行「非典勞動人數攀升，法制化保障要跟上腳步」記者會，她指出，台灣目前至少有近百萬名非典勞動者，包括80萬初頭的打工族、短期契約人力、派遣人力，以及自己接案、美食外送員等「新興」非典勞動者，不僅缺乏明確雇主，更不受《勞基法》保障，光是外送員人數，全台已超過10萬人。

范雲表示，非典勞動者缺乏就業保障，容易在社會變動下成為首當其衝的犧牲者，例如受到疫情衝擊，2020年非典就業者人數出現9年首次下滑，但全時正式工作者人數卻是持平，此外還有普遍低薪、勞動環境不安全等問題，尤其數據顯示非典就業者以15至24歲為大宗，連帶易加深青年貧困的問題。

全國外送產業工會理事長陳昱安舉例，美食外送服務已經成為台灣人生活中重要的一環，但平台業者長期聲稱外送員是承攬制，把多數營運成本、風險甩鍋給外送員承擔，外送員也沒有薪資保障與相關社會保障，只能被迫接受平台給予極低的薪資，夥伴還常常遇到平台無故停權、扣錢的狀況，往往申訴無門，建議應跳脫承攬、僱傭的既有思維，設計一套通盤可用的外送行業專用法規。

台灣勞動派遣產業工會專員吳昭儒表示，自2018年行政院宣布「派遣歸零」政策以來，僅有一部份公家機關逐漸將人力改為以約聘僱或臨時人員的方式自僱，但大多數的公務機關及國公營事業，僅只是將「勞動派遣」改為「勞務承攬」，換湯不換藥，仍是由公家機關直接指揮監督這些所謂「承攬人力」。

長期關注台灣非典勞動議題的台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋指出，蔡英文在2016年競選時承諾「立法保障非典型勞工」，然而至今仍不見「派遣專法」、「部份工時勞工保護法」，另外，為了進一步消除部分工時勞工面臨的低薪勞動風險，也著實應加速完成「最低工資法」的立法。