快訊／「3+4」顧小孩沒錢領？林宜瑾發函指揮中心爭取每日發1千元

▲民進黨立委林宜瑾。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

記者呂晏慈／台北報導

居家隔離天數本周改為「3+4」天，也就是隔離3天、自主防疫4天，教育部通函各校，若家長在這7日內有親自照顧12歲以下的學童，家長其中一人得申請防疫照顧假。民進黨立委林宜瑾29日表示，現行家長只能在前3天的「防疫隔離假」領取補償金，後4天自主防疫只能請「防疫照顧假」、沒有補償，因此她發函要求指揮中心，要讓家長7天都能請防疫隔離假，並爭取每日1000元的防疫補償。

林宜瑾今天說明，依照現行政策，如果班上有同學確診，全班都要「3天居家隔離+4天自主防疫」，若孩子被匡列隔離，前3天居家隔離家長可以請「防疫隔離假」，加上領取防疫補償金；後4天自主防疫家長只能請「防疫照顧假」，領不到防疫補償。

林宜瑾指出，但是學校沒有在分前3天或後4天的，在這整整7天之中，教育部都規定要實施遠距教學、在家上課，因此若12歲以下的小朋友被匡列，家長也會被迫向公司請假7天，在家顧小孩，這讓許多家長苦悶在心中。

林宜瑾說明，為此，她已發函要求指揮中心，希望讓家長在這7天都能請防疫隔離假，並爭取每日1000元的防疫補償。她強調，台灣逐漸朝向「重症治療、輕症隔離」的目標邁進，呼籲大家儘速完成疫苗接種，才能保護家人、親友的健康。