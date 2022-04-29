　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土破萬確診QA一次看！秒懂3+4居隔最新規定「成人可拿3劑快篩」

▲▼採檢、PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

▲本土確診破萬，快篩及PCR需求也逐漸增加。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊晏琳／整理報導

本土昨（28）新增11353名確診個案，也是單日首突破萬人染疫，指揮中心指揮官陳時中更形容，此次疫情的「大海浪來了」。隨著確診數攀升，為避免衝擊醫療量能及相關人力，政策也滾動式調整，包括居家隔離改3+4天、自主通報系統即將上線等。為方便了解最新政策，《東森新媒體ETtoday》也整理快篩及確診流程的10大QA供民眾參考。

Q1：身邊有人確診怎麼辦？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A1：若得知周遭有人確診，可依自己是密切接觸者、或非密切接觸者實施不同作為。

※補充說明：密切接觸者是以確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起所接觸者，包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事。

密切接觸者

若您是密切接觸者，請先留在家中戴口罩自我隔離，避免共餐、接觸他人及使用相同衛浴，並等候衛生單位通知指示。若確認為密切接觸者則會被匡列、居家隔離3+4天，有症狀再快篩即可。期間若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，立即聯繫衛生局或撥打1922。

非密切接觸者（含密切接觸者的接觸者）

若您是非密切接觸者，只需自我健康監測10天，並等待該名接觸者的檢驗結果，若該名接觸者為陰性，則可解除監測、正常生活；若為陽性，您將轉為確診個案接觸者，依照密切接觸者流程執行相關防疫措施。

Q2：我是3+4居家隔離者，什麼時候該快篩？

A2：指揮中心表示，居隔者「有需要再快篩」，自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門。

此外，將提供成人3劑公費快篩試劑，以匡列時、有症狀時、自主防疫期間共3次為原則；學生方面，須等自主防疫期間結束後，快篩陰性才可上學。大學（含）以上學生提供3劑公費快篩、國小至高中提供2劑公費快篩試劑。

▲▼針對「居家隔離3+4」，強調有需要再快篩。（圖／指揮中心提供）

Q3：快篩陽性怎麼辦？

A3：快篩陽性不代表確診，請確認自己是否為居隔者，再採取以下行動。

居家隔離／檢疫者

隔離期間若快篩陽性者，應主動告知「隔離通知書填發單位」或集檢所工作人員，並依衛生局指示前往指定地點進行PCR檢測。

自主防疫期間快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通運輸工具，可透過自行開車、騎車、步行或家人親友接送等方式，前往社區採檢院所進行PCR檢測，或依地方衛生局訂定快篩陽性就醫流程處置。

非居家隔離／檢疫者

檢測結果若為陽性，須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測，全程戴口罩、不得搭乘大眾交通運輸工具，不必打到1922或衛生局。指揮中心也宣布，輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

另外，若快篩結果為陰性，仍請遵照指揮中心的防疫規範，持續自我健康管理。採檢完的試劑物品勿任意棄置，應以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。指揮中心也提醒，居家快篩試劑測試結果可能會出現偽陰性或偽陽性，最終仍須以PCR檢測結果為診斷COVID-19感染的依據。

▲▼居家隔離改3+4天。（圖／指揮中心提供）

Q4：確診後該怎麼辦？

A4：若接到確診通知，可先電話連絡密切接觸者，請他們自我隔離並健康監測，並留在家中等待公衛人員通知安排。撤離時應戴口罩，儘速聯繫所在地方政府或1922，依指示辦理。而為避免醫療量能受衝擊，指揮中心宣布，確診者將依輕重症進行分流：

醫院

中重症所有病患、75歲以上、血液透析、懷孕36週以上患者，確診後將直接送往醫院治療；無症狀或輕症，出生未滿3個月確診且發燒、出生3～12個月確診且高燒超過39度、血液透析兒童，也應收治醫院。

加強版集中檢疫所／防疫旅館

無住院需要、但不符合居家照護條件者，懷孕35週以內者，無症狀或輕症之70～74歲，生活可自理或有陪同照顧者之確診者、65～69歲之獨居確診者，都送往加強版集檢所及防疫旅館。

居家照護

69歲以下，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理；無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館。

※新增例外：不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採居家照護。

此外，指揮中心也新增下轉條件，醫院及加強版集檢所／防疫旅館收治達3～5天且無照護需求，且居家環境符合條件者，可返家居家照護，而居家照護之同住者也不限年齡和健康條件。

▲▼修訂新冠肺炎分流收治原則。（圖／指揮中心提供）

Q5：得知PCR結果為陽性，但還未接到衛生單位通知怎麼辦？

A5：指揮中心說明，無論是透過健保快易通APP或採檢院所告知，若未接到衛生單位聯繫，都請先留在家中不要離開，等候公衛人員通知。在家中請單獨一人一室，盡量和同住者使用不同衛浴設備，不要離開房間。

另外，指揮中心表示，將於5/1推出中央自主回報系統，接到確診通知時，可列出同住親友名單到資訊系統，由系統開立居隔通知單給密切接觸者。只要在醫院PCR陽性，就會傳到手機簡訊，民眾只要透過簡訊中的一次性連結填寫資料即可。

▲▼確診者主動回報與接觸者匡列說明。（圖／指揮中心提供）

Q6：居家照護有什麼需要注意的事項？

A6：居家照護期間，無論是確診者或同住之未確診者，若出現喘、呼吸困難，持續胸痛、胸悶，意識不清，皮膚或嘴唇或指甲床發青，無發燒心跳卻超過每分鐘100次，無法進食喝水服藥，過去24小時無尿或尿量減少等症狀，應立即撥打119、衛生局或1922。

兒童部分，若兒童出現以下症狀，則須視訊診療，必要時得安排外出就醫：發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、呼吸急促、喘或胸悶胸痛，持續性嘔吐、頭痛或腹瀉，超過12小時未進食或解尿。

特別提醒，兒童若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗症狀，則應立即撥打119，或緊急自行就醫。

▲▼COVID-19兒童確診病例居家照護警訊表徵與緊急送醫條件。（圖／中央疫情指揮中心）

Q7：我是確診者居家照護之同住隔離者，應隔離幾天？

A7：確診者居家照護之同戶隔離者，依居家隔離3+4新制，隔離至同戶「最新個案」之確診日後3天+自主防疫4天；另，未確診者因必要之照護，得與確診者同室，未確診者自「最後同室接觸日」後需再居隔3+4天。

▲▼4/26新冠肺炎確診者居家照護管理指引。（圖／指揮中心提供）

Q8：我是居家照護／居家隔離／居家檢疫者，若想就醫怎麼辦？

A8：若無法撥通衛生單位或119，指揮中心放寬自行就醫方式，得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車、步行方式前往。

Q9：隔離期間可以叫外送嗎？

A9：指揮中心表示，外送或其他進入社區人員，需確實做好實聯制、強化手部消毒做好風險管控，方可進入。針對有外送員擔心自身染疫風險恐增加，陳時中也表示，並未要求雙方面對面接觸，可以放在門口就好。

▲▼4/20外送措施修訂。（圖／指揮中心提供）

Q10：無症狀或輕症確診者的解隔條件是什麼？

A10：指揮中心表示，解隔條件會依據天數有所不同。

距發病／採檢日第4天內：追蹤2次快篩，或PCR陰性／Ct值≧30。

第5～9天內：追蹤1次快篩，或或PCR陰性／Ct值≧30。

達10天者則無需採檢。

※補充說明，快篩須由醫事人員進行；居家照護之確診者不適用前2項條件。

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
領先全球！　丹麥宣布停打疫苗「7成已感染」達群體免疫
台中角頭深夜發聲！　105字談連千毅、勾惡、鳳梨之戰：3位都
本土破萬確診QA一次看！秒懂3+4居隔最新規定「成人可拿3劑
連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了
今傍晚變天！3縣市飆36℃　梅雨亂連假雷雨炸5天
臉書財報激勵！美股勁揚614點　台積電ADR漲逾5%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4月底單日確診真破萬　沈政男預測18天後到高峰：日增30萬

北市陽性率11.7％燒到中南部　專家籲「動態升級」禁內用

本土破萬確診QA一次看！秒懂3+4居隔最新規定「成人可拿3劑快篩」

快篩實名制「藥局存量地圖」看這裡！　7QA搶貨攻略

今傍晚變天！3縣市飆36℃　梅雨亂連假雷雨炸5天

快篩實名制輪到單號買！「最強攻略QA」看這篇　4地圖任你查庫存

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

檢驗試劑應「免費寄到家」　邱淑媞：台灣比國外2020年還落後

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「只有她沒笑」3000人嚇傻

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼…網笑翻

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

紅燈等太久？下車做操　陸男「倒立劈腿」駕駛看傻

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

外送員鑽縫紅燈加速衝　高速撞騎士倒地重傷

4月底單日確診真破萬　沈政男預測18天後到高峰：日增30萬

北市陽性率11.7％燒到中南部　專家籲「動態升級」禁內用

本土破萬確診QA一次看！秒懂3+4居隔最新規定「成人可拿3劑快篩」

快篩實名制「藥局存量地圖」看這裡！　7QA搶貨攻略

今傍晚變天！3縣市飆36℃　梅雨亂連假雷雨炸5天

快篩實名制輪到單號買！「最強攻略QA」看這篇　4地圖任你查庫存

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

檢驗試劑應「免費寄到家」　邱淑媞：台灣比國外2020年還落後

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「只有她沒笑」3000人嚇傻

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼…網笑翻

領先全球！　丹麥宣布停打疫苗「7成已感染」達群體免疫

柯震東半夜突連PO負面文！「抱歉我真的很多不開心」…原因疑曝光

酷炫當街向蕾菈「下跪道歉」！　認了惱羞犯錯4點謝罪：我學到了

4月底單日確診真破萬　沈政男預測18天後到高峰：日增30萬

「日圓會再跌」財經網美剖析肇因　點名日本央行行長：我討厭你

台中角頭深夜發聲！　105字談連千毅、勾惡、鳳梨之戰：3位都認識

超簡單！教練教你5組「居家增肌菜單」，免疫力大躍進

參選市長起手式？黃珊珊媒體群成立　疫情收尾階段聲量衝刺

掌握澳洲解封商機　貿協助32家廠商不出門搶攻美粧健康業務

和辰亦儒約好「不看彼此親熱戲」　曾之喬：我們都是天蠍座

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

生活熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

單日確診破萬　還要過母親節嗎

23歲正妹臉藏滿滿寄生蟲　兩頰紅腫狂爆大白膿痘

逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！女大生崩潰：我們真的很可憐

男友聽隔壁啪聲秒衝浴室！她突襲驚見「通紅屁屁」太震撼

高中生烤肉拍照全笑場！回家看照傻眼「她沒笑」嚇傻

今傍晚變天　3縣市飆36℃

醫戴佩佩豬面具篩檢　照片笑翻網

勾惡連千毅之戰「引小商人放招」　曝備妥掃黑檢舉函！

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

試劑要免費寄　台比美2020年落後

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

即／列台中重點足跡　廣三SOGO、老虎城提早閉店清消

更多熱門

相關新聞

8張保單下架　其中5張都被「防疫保單」嚇到！

8張保單下架　其中5張都被「防疫保單」嚇到！

疫情不只燒到「防疫保單」，壽險也遭殃！有業務員今（28）日向《ETtoday新聞雲》爆料，接到最新消息，因應疫情、風險控管、財務壓力，遠雄人壽將在月底前停售6張保單，其中有3張跟疫情有關，保戶若確診住院，可申請理賠，因此被下架；若加上南山人壽、富邦人壽2張，總計月底前，共有5張保單會被防疫保單波及，要消失下架。

快訊／總統府再增3確診者　1員工、2憲兵染疫

快訊／總統府再增3確診者　1員工、2憲兵染疫

疫苗險不輸防疫保單！4月暴增118萬人投保　一表看懂　

疫苗險不輸防疫保單！4月暴增118萬人投保　一表看懂　

確診別緊張　飲食3關鍵助康復

確診別緊張　飲食3關鍵助康復

疫情爆發！看屋人數降2成　房仲淡定：只是重演去年劇本

疫情爆發！看屋人數降2成　房仲淡定：只是重演去年劇本

關鍵字：

本土疫情確診居家隔離居家照護3+4快篩陽性

讀者迴響

熱門新聞

連千毅「幕後大哥」出面了！對小弟、勾惡喊話：事件該打住了

百萬網紅確診痊癒曝後遺症！　2徵狀反覆出現

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

台中人妻拒行房被壓制！他「甩龍根打臉」下場慘了

梅雨季將抵台！鄭明典曝雨量圖1警訊

嫩妹吃鍋拍到QR code　友線上狂點

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

快訊／艾力克斯「一家四口全確診」！

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

春風開腔：不是刺青賺錢就叫兄弟！　「別當壞榜樣」

阿翰九天玄女挨罵「醜化台語」　Lulu反嗆力挺

單日確診破萬　還要過母親節嗎

23歲正妹臉藏滿滿寄生蟲　兩頰紅腫狂爆大白膿痘

逢甲宿舍「居隔者陰轉陽」！女大生崩潰：我們真的很可憐

張國煒當年捨波音買空巴引熱議　如今星宇航空慶幸當年沒選波音

更多

最夯影音

更多
鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦

鳳梨警告連千毅適可而止　怒轟：社會不是你在喬啦
逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

逼車男霸氣下車討輸贏　沒拉手煞車回頭追糗爆

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

鳳梨怒轟連千毅「社會不是你在喬」　警告他「適可而止」：歸剛欸！

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

辰亦儒直播帶操「飛輪海女孩在哪裡」　跳《我有我的YOUNG》：今天不車禍了XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面