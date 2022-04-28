快訊／基隆防疫新政策！　5／2起國中小上課...可自由選擇實體或遠距

記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心28日宣布台灣新增1萬1353例病例，確診數首度破萬，其中基隆新增504例，因應疫情持續升溫，對此基隆市長林右昌宣布最新政策，針對基隆市立公私立國中小學生將自5月3日起實施實體與遠距融合上課，5月2日為教學演練，學生上課不到校，5月3日起教師於原班級同步直播，學生可以選擇在家遠距或在校時體上課。

▲0428基隆防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



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而在基隆市校園停課情形，目前全校停課數量為12校，為5小學與7幼兒園；預防性停課學校共3所，為1小學與2幼兒園、部分停班學校共73校，累計184班，包含高中職10校、國中12校、國小23校與28所幼兒園。

林右昌指出，因為現在全國確診案例增加，許多學生可能因為確診、隔離、或者請自主防疫假等等情形，也有些國小家長因故無法在家照顧學生，所以實施遠距融合上課模式，不過學校仍提供學生到校學習的基本照護（依法應實施居家隔離或自主健康管理者除外），學生可以選擇遠距或者在家上課。

他表示，基隆市公私立國中小（含市立高中國中部）學校自5月3日（二）起全面實施「實體與遠距融合上課」模式。此模式為授課教師將在原班教室同步直播課程，同時運用相關線上學習資源，以雙模式的教學，確保本市每一位孩子在疫情中都能持續學習；而戶外或操作性課程部分，因屬團體互動、動作體驗及器材操作等，將以提供非同步學習任務為主。

他也說明，融合上課的執行方式，「就是要讓同學在家視訊上課，就像在學校的教室上課一樣」，透過銀幕，像在課堂上課的實境，市府也已錄製示範影片及操作簡介供各校參考，讓每一位任課教師與學生都可輕易上手，確保教學的品質。