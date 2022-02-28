買拿鐵要求「不要咖啡因」！奧客酸：害住院你賠不起　他1句話嗆爆

▲一名奧客點完拿鐵後，竟稱自己「不能攝取咖啡因」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

從事餐飲業難免會遇到奇葩客人，一名男網友近日到超商買完東西準備結帳時，聽到前方的奧客向店員要求一杯「熱美式拿鐵」，結果店員做好後，奧客突然詢問「這杯拿鐵有咖啡因嗎？醫生叫我不能攝取咖啡因」，甚至還怒嗆，如果自己因此住院「你賠的起嗎？」讓不少網友看傻了眼。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他28日早上到超商買飲料時，聽到前方的奧客要求一杯熱美式拿鐵，不料店員做好咖啡後，奧客竟問「這杯拿鐵有咖啡因嗎？」店員則回覆，「我們的咖啡都有咖啡因喔！」結果奧客聽了馬上翻臉，並稱他前陣子才生病開刀出院，醫生交代不能攝取咖啡因，「因為這杯有咖啡因的拿鐵咖啡又害我住院，你賠的起嗎？」

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▲超商店員堪稱最辛苦行業，要學的技能百百種，還三不五時就遇到奧客。（示意圖／記者周宸亘攝）

對此，店員只能無奈提醒，「那您可能要考慮咖啡以外的飲料喔！」沒想到奧客聽了後更怒，直接開罵「你們這家怎麼那麼爛，我們花錢的，都不替消費者想一下，做個沒有咖啡因的美式拿鐵很難嗎？」讓原PO聽了後終於忍無可忍，回嗆「要買就買，不買就滾啦」，這才使奧客尷尬離開。

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「謝謝你救了店員」、「他生病開刀應該是開腦部，而且看起來手術的成功率偏低」、「應該是開腦手術又失敗」、「這個就直接給他一杯熱開水，杯子外註明美式拿鐵就行了」、「沒有咖啡因的拿鐵就是熱牛奶」、「點『美式拿鐵』這起手式就是奧客無誤」。

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