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淡水街頭驚現「未來感爆改車」！阿公嬤蝦趴上路網看傻：外星人嗎

▲有網友在淡水街頭發現一輛神奇改裝車。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

▲有網友在淡水街頭發現一輛神奇改裝車。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心，下同）

網搜小組／閔文昱報導

「我只想知道這是什麼車？」一名網友近日在新北市淡水區一處馬路上，發現一名阿公正駕駛一輛奇特車輛，並載著阿嬤拉風前行，只見該車輛疑似是由3輪機車改裝，車身加上一層米黃色車殼，前方還有擋風玻璃，整輛車看似充滿未來科技感，吸引不少網友討論。

一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」PO出照片表示，他在21日下午5點多行經淡水區新市一路三段時，發現這對老夫妻駕駛的神奇車輛，只見該車輛不僅外型特殊，甚至還有掛牌，與其他汽、機車一同行駛於馬路上，讓原PO顧不得老夫妻違規跨越雙黃線，直問「我不管什麼雙黃線…我只想知道這是什麼車？」

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▲有網友在淡水街頭發現一輛神奇改裝車。（圖／翻攝自Facebook／重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「哇～很有未來科技感欸，上面2位不會是外星人吧」、「我還以為是redbull在辦皂飛車」、「該不會是大改的電動輪椅吧」、「阿公阿嬤圓一個青春的夢」、「應該是開小小兵的車出來吧」、「挑戰r3均速為142暖身」、「GTA也沒這種車」。

不過，也有網友質疑該車輛合法性，「感覺像是偉士牌改裝的，可是合法嗎」、「台灣政府：重大違法改裝，將依照車牌找到車主並重罰」、「變造車體一張」、「拼裝車沒入銷毀」。

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