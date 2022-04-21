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淡水警索賄！　律師不滿「檢方這句話」當庭嗆：要告妨害名譽

▲▼ 蔡至恩 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩敲詐性騷犯60萬，羈押至今，但每回出庭總是梳著帥氣油頭。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局偵查隊刑警蔡至恩與無警員身分胞兄蔡至儒，涉嫌向許姓性騷人稱「60萬元可處理」全程遭錄音，被依違反貪汙治罪條例等罪起訴羈押至今。近日密集辯論，本訂21日辯論終結，但因辯護律師19日才收到閱卷通知，20日凌晨緊急遞刑事陳報狀，主張不宜辯論終結，但檢方認為是律師延滯訴訟，讓律師當庭怒喊要按鈴控告檢察官妨害名譽，檢辯雙方煙硝味再起。

蔡至恩的辯護人羅愛玲稱，19日才接到法院通知閱卷，答辯準備時間不充足，20日凌晨遞出刑事陳報狀，主張不宜今（21日）言詞辯論終結，但檢方認為羅律師聲請閱卷的內容為，蔡至恩是否受過性侵害防治專業訓練或講習，這些內容在之前交互詰問證人時內容都已知悉，無礙整個訴訟過程，且是辯護人無故延滯訴訟，希望能依原定行言詞辯論程序。

合議庭經評議並參酌檢辯雙方意見，改為5月5日行審理程序。由於蔡姓兄弟檔，羈押期將屆滿，審判長問是否有意見。

蔡至恩拿起麥克風相當客氣稱：「配合法院審理」對於羈押理由中所述內容，他已讀過許多次，希望能以其他方式代替羈押；他的辯護人羅愛玲則嚴肅稱「我慎重聲請停止羈押，改限制住居、具保方式」改採輕微的強制處分。

羅愛玲律師提出理由指出，蔡至恩所涉罪名，難有最輕法定刑10年以上有期徒刑，加上本案所有關鍵證人的交互詰問都在今年3月31日全結束，2人是兄弟無串證可能，也證述完成，目前再以串證、滅證理由為延押恐不符比例原則，更向合議庭喊話「在看守所9個月，可以放人了」接著表示，依法最多押6次，這次為第4次，遲早得放人，至少暑假就得出來，但現在出來跟之後出來，對於被告訴訟防禦差很多，由於蔡家經濟陷困難，律師律見都要錢，反問合議庭「手段與目的符合比例原則？」不忘搬出刑事訴訟法第101條，認為這樣做法等於遽聞。

胞兄蔡至儒則稱「我是覺得不會有替代方案」這9個月開庭以，都不知道自己被傳來做什麼，希望法官可以給一個回家的機會，現在真的活得很可憐，全家未來掌握在一些不認識的人手上，學校、小孩、工作、負債都落在母親身上，希望可以出去。

▲▼ 淡水警蔡至儒、蔡志恩 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲蔡至恩身為警察卻知法犯法（右）與其胞兄向性騷擾許姓加害人勒索 。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

公訴檢察官認，2人涉犯10年以上重罪，迄今否認犯行，仍有串證、逃亡完全符合羈押要件，且本案見積極密集審理，審理會拖延，都是辯護方自以為是的訴訟策略、聲請法官迴避，此話一出，讓羅愛玲律師當庭氣炸，大喊「異議！人身攻擊」接著拉起嗓門怒喊「執業30年沒遇過這種公訴人，也不看看我是誰的辯護人（曾為侯漢廷辯護人），只准州官放火嗎？」接著再喊「我等等就去按鈴申告妨害名譽」，公訴檢察官也拿起麥克風不惶多讓回「歡迎提告！」讓原本莊嚴的法庭，因檢辯雙方意見不同，散發出濃濃煙硝味，更引起法庭外聚集人群在門外七嘴八舌討論。

庭後，羅愛玲律師向記者委屈表示當時以「法官是被害人」聲請法官迴避，是因為當時許姓告訴人提出偷錄音的光碟，不知是否為變造檔，且內容對於她的當事人相當不利，她只是想知道檔案是否為原始檔，難道不行嗎？事後被律師界等人拿來揶揄，她表示這才是資深的律師才懂得訴訟策略之一。

▼胞兄蔡至儒。（資料圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 蔡至儒 。（圖／記者黃宥寧攝）

全案起源，去年4月20日黃姓女子在淡水區連鎖健身房與許姓教練發生性騷擾糾紛，並在4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理的員警認為該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由蔡至恩（26歲）接辦，豈料蔡未依照處理妨害性自主案件作業程序受理，竟向黃女及黃父稱「性騷擾案、強制猥褻案的司法程序複雜耗時，不如改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，蔡則擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單，兄弟倆向許男敲詐60萬，掛保證可以將案子消掉，許男不堪遭詐，向議員陳情，由議員向淡水分局長表示，督察組介入調查，全案因此曝光。

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