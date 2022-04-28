歐盟80％人口曾染新冠！確診數估達3.5億　將放寬管理模式

▲歐盟執委會（預估，目前歐盟有約60％至80％的人口已經確診過新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐盟執行委員會（European Commission）預估，目前歐盟有約60％至80％的人口已經確診過新冠肺炎，目前歐盟已進入緊急狀態後期階段，各國應放寬管理模式，針對可能染疫者採取更針對性的檢測方式，但仍須做好病毒可能會再變異的準備。

根據《路透社》報導，歐盟衛生專員史黛拉（Stella Kyriakides）表示，到目前為收到的確診數涵蓋了30％的歐洲人口，如果加上未通報的確診數，染疫人數可能高達3.5億人，約佔歐盟人口的60％至80％。

史黛拉表示，隨著新冠肺炎的染疫和死亡數正在下降，歐盟也正在減少大規模檢測和確診數統計。《路透社》先前獨家指出，歐盟執委會的指導草案顯示，未來幾個月歐洲國家應改變防疫策略，從緊急狀態轉向更可持續的管理模式，檢測應該更有針對性，類似於每年的流感檢測。

歐盟執委會強調，新冠病毒預計將持續變異，確診數可能會再次激增，因此各國應制定相關計畫，在這段期間加強疫苗接種，特別是在秋季新學期開始前，敦促孩童施打新冠疫苗。目前歐盟5至9歲的疫苗接種率低於15％，而15至17歲接種率則超過70％。

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