快訊／不是XE！日本又發現Omicron新亞變種　BA.1與BA.2的混合體

▲日本出現首例Omicron新重組病毒的感染案例，目前已知是BA.1與BA.2的混合體。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本仙台市今（28日）證實，有一名確診患者確定感染Omicron的新型亞變種。該亞變種是BA.1與BA.2的重組新病毒。事實上，日本4月中才剛出現首例Omicrom變異株XE的感染案例，該名確診病患曾經到訪美國，沒有症狀，是在入境東京成田機場時確診，經進一步基因檢測發現感染XE。

根據《日本新聞網》報導，仙台市發現日本國內首例Omicron新亞變種病毒的感染案例，經基因檢測後確定該名患者感染的是由BA.1與BA.2組成的混合體。該款新的變異株雖然同為BA.1與BA.2的重組病毒，但是並非XE，目前則尚無法確認這款新變異病毒株的傳染強度與速度。

日本政府11日才剛宣布，國內出現首例Omicron變異株XE的感染案例。該名30多歲的女性3月26日搭機抵達東京成田機場，卻在入境的新冠檢測中出現陽性反應，經進一步確認與基因檢測後，確定感染XE病毒。該名女性曾經施打2劑疫苗，確診時並未出現症狀。當時日本國立傳染病研究所曾表示，XE的傳染速度比BA.2還要快12.6%。

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