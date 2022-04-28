　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／不是XE！日本又發現Omicron新亞變種　BA.1與BA.2的混合體

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲日本出現首例Omicron新重組病毒的感染案例，目前已知是BA.1與BA.2的混合體。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者王佩翊／編譯

日本仙台市今（28日）證實，有一名確診患者確定感染Omicron的新型亞變種。該亞變種是BA.1與BA.2的重組新病毒。事實上，日本4月中才剛出現首例Omicrom變異株XE的感染案例，該名確診病患曾經到訪美國，沒有症狀，是在入境東京成田機場時確診，經進一步基因檢測發現感染XE。

根據《日本新聞網》報導，仙台市發現日本國內首例Omicron新亞變種病毒的感染案例，經基因檢測後確定該名患者感染的是由BA.1與BA.2組成的混合體。該款新的變異株雖然同為BA.1與BA.2的重組病毒，但是並非XE，目前則尚無法確認這款新變異病毒株的傳染強度與速度。

日本政府11日才剛宣布，國內出現首例Omicron變異株XE的感染案例。該名30多歲的女性3月26日搭機抵達東京成田機場，卻在入境的新冠檢測中出現陽性反應，經進一步確認與基因檢測後，確定感染XE病毒。該名女性曾經施打2劑疫苗，確診時並未出現症狀。當時日本國立傳染病研究所曾表示，XE的傳染速度比BA.2還要快12.6%。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
勾惡、連千毅之戰！　釣出小商人出手開大絕了
南韓將宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降
快訊／北市宣布：中小學5月15日前暫緩辦理校外教學
開齋節照辦！北市大型活動「不可設飲食區」　取消人數上限、實聯
快訊／北市小學生5月5日打疫苗　打完有3-5天疫苗假
連千毅開罵！「對質地點」鬧烏龍　早知勾惡拍片道歉：他慌了啦
LIVE／北市+2424例　柯文哲最新說明
3+4倉促上路大亂　陳時中道歉：要怪就怪病毒吧
快訊／基隆宣布：下周一國中小免到校！之後可自由選擇
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英怒批普丁超流氓！烏俄戰爭恐長達10年　下個可能受害國家曝光

警銷毀爆竹反釀大爆炸！3人受傷、50車被毀　炸出巨型蕈狀雲畫面曝

嬰兒剛出生就被護士摔死　媽目睹崩潰被摀嘴恐嚇：閉嘴！是死胎

WHO警告「麻疹風暴」將襲！病例數激增80％　2300萬兒童未打疫苗

快訊／不是XE！日本又發現Omicron新亞變種　BA.1與BA.2的混合體

南韓政府料明宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降

俄官媒：烏克蘭赫爾松5月1日起使用盧布

24歲小資女極度節省！每月餐費「低於200元」　4年存到235萬買房

高嘉瑜推「唾液快篩」超舒適！不用在家戳鼻子　德、美積極試行中

不是恐攻！埃及MS804空難調查出爐　機長「1動作」害死全機66人

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

英怒批普丁超流氓！烏俄戰爭恐長達10年　下個可能受害國家曝光

警銷毀爆竹反釀大爆炸！3人受傷、50車被毀　炸出巨型蕈狀雲畫面曝

嬰兒剛出生就被護士摔死　媽目睹崩潰被摀嘴恐嚇：閉嘴！是死胎

WHO警告「麻疹風暴」將襲！病例數激增80％　2300萬兒童未打疫苗

快訊／不是XE！日本又發現Omicron新亞變種　BA.1與BA.2的混合體

南韓政府料明宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降

俄官媒：烏克蘭赫爾松5月1日起使用盧布

24歲小資女極度節省！每月餐費「低於200元」　4年存到235萬買房

高嘉瑜推「唾液快篩」超舒適！不用在家戳鼻子　德、美積極試行中

不是恐攻！埃及MS804空難調查出爐　機長「1動作」害死全機66人

英怒批普丁超流氓！烏俄戰爭恐長達10年　下個可能受害國家曝光

樂天銀行新董座出爐！　由國票金前副董王東和接任

不能說的秘密！房價組成結構一次拆解　建商愁淪加工業

最佳前任！男星找前妻配音　《漁港的肉子》逼哭工藤靜香

她抱金雞拍照「驚現一道白影」　上車忽傳1聲音！網羨煞：真好命

確診單日破萬　百貨母親節大餐推外帶快取、外送免運費

台鐵員工爭權益火車停駛　5／1再上演34年前歷史

家用快篩試劑實名制開始販售　台南雖有人龍秩序良好

比基尼辣妹加油站清涼促銷　白皙長腿小蠻腰「見客」官方緊急制止

潛水員工作被「海洋胖胖貓」瘋狂干擾！　肥嫩身材扭入懷：摸我啦

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

德研究：BNT疫苗可能引發罕見肝炎！　症狀曝光

即／日發現Omicron新亞變種！BA.1與BA.2混合體

馬斯克想收購可口可樂　再把古柯鹼加回去

普丁傳聲筒嗆：一枚「撒旦2」夷平英國！

埃及MS804空難調查：機長1動作害死全機

被比特犬咬掉雙臂　三寶媽醒來崩潰

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

愛車被人硬上！沾滿「液體痕跡」車主傻眼

快訊／美眾院一致通過助台恢復「世衛觀察員」

北海道11死船難　社長跪地10秒道歉

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

14歲女被5俄軍性侵懷孕　13歲女崩潰想改性向

烏克蘭「蛇島大反攻」炸毀俄軍指揮所

更多熱門

相關新聞

清零使大陸內部高壓　陳明通勸努力拚經濟

清零使大陸內部高壓　陳明通勸努力拚經濟

國安局長陳明通28日表示，中共不放棄武力對台，從俄烏戰爭的經驗來看，如果為了要完成中華民族偉大的復興、紓解內部的壓力而攻打台灣，很難取得正當性及國際社會的支持，既然新冠肺炎疫情影響經濟、需要加緊努力，他奉勸中國大陸就去努力經濟。

即／桃園+1481　華通蘆竹廠224人確診

即／桃園+1481　華通蘆竹廠224人確診

公視台語台暗諷柯文哲「練痟話」？張清俊諷：網軍就養在公視？

公視台語台暗諷柯文哲「練痟話」？張清俊諷：網軍就養在公視？

台東今日+35 多數仍為密切接觸者確診

台東今日+35 多數仍為密切接觸者確診

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面