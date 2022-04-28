北市「25%病床撐不住禁內用」　柯文哲：目前夠，但病例數還會上升

記者杜冠霖／台北報導

疫情不斷升溫，日前台北市長柯文哲拋出「軟封城」策略，並指出，現在急性病床只開到10％，若25％急性病床轉為專責病床後仍不足，就「停課、停餐廳內用。」，面對記者提問北市目前空床數，柯文哲28日在防疫記者會中表示，今天晚上會跟北市大醫院院長開線上會議，目前為止病床數夠，但從曲線判斷，未來幾天病例數還會上升。

柯文哲日前進北市議會備詢，台北市議員潘懷宗質疑，台北市有10％急性病床轉為專責病床，並已準備1300多床，目前有700多張都是空床，倘若未來剩下幾張床位，就會採取下一步動作？柯文哲認為，現在急性病床只開到10％，但極限可到25％，看最後要「開大撐過去」或其他選擇，「我還沒做最後決定。」

潘懷宗提及，醫療量能是柯文哲的最後底線，但若急性病床開設到25％能撐過去，顯見柯文哲也不想有其他動作。然而柯文哲卻保守回應，「不一定，如果每天確診1萬人還可以撐過去，但真的到（每天確診）5萬人，我不覺得我們能應付。」

對於空床數，柯文哲表示，今天晚上會跟北市大醫院院長開線上會議，床夠不夠取決於開幾床，北市大型醫院急性病床10%已經轉為防疫專責病房，目前為止病床數夠，但從曲線判斷，未來幾天病例數還會上升。

柯文哲指出，若醫療體系扛的住就盡量不要限制，就這樣衝過去，但過了最高點之後疫情也不會馬上解決，其他國家也要花兩個月疫情才會慢慢下來，想辦法把最高點盡量壓低，在醫療可以忍受範圍內，讓台灣度過新冠肺炎這一役。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

