南投+39！草屯14例、埔里10例為最多　1例感染源疫調中

▲草屯有14例確診個案，衛生局進行清消。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

今日本土確診個案首度破萬例，南投縣政府28日公布縣內新增42例，其中3例為外縣市個案，已轉回當地衛生局，縣內確診個案共計39例，17例疑為家庭感染、9例其他感染源、8例疑為朋友感染、4例疑為職場感染及1例疫調中。

衛生局指出，今日新增39例確診個案中，草屯有14例、埔里鎮10例，竹山、魚池、信義鄉分別各有3例，國姓、仁愛鄉、南投市則各有2例。

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▲▼南投今日新增39例確診個案中，草屯有14例、埔里鎮10例為最多。（圖／南投縣政府提供）



衛生局陳南松局長表示，目前縣內確診個案感染情況，99%多屬輕症或無症狀，如喉嚨癢或不適、咳嗽、流鼻水、肌肉酸痛、頭痛、發燒、嘔吐、腹瀉等情形，並呼籲民眾如有上述症狀時請不要輕忽，請自行進行快篩，快篩陽性時請通知衛生局安排PCR採檢。

陳南松指出，因應中央防疫新政策，縮短居家隔離採「3+4」防疫方案，連續2日本縣解除隔離人數共計890人，提醒居家照護確診個案，於隔離期間請參照「COVID-19確診個案注意事項」確實執行，並請務必觀察自身症狀變化。

另外，今日起民眾可持健保卡至縣內92家社區藥局、2家衛生所購買快篩試劑，第一輪全縣共獲配7800人份（39000劑），比照口罩實名制，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買，1人1份5劑，共500元。

▲▼除草屯、埔里鎮，另有竹山、魚池、信義鄉各3例，國姓、仁愛鄉、南投市則各有2例。（圖／南投縣政府提供）









